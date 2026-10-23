Экс-депутат Госдумы Лариса Буранова стала советником главы Удмуртии

Лариса Буранова была депутатом Госдумы VIII созыва с октября 2021-го по сентябрь 2026 года, входила во фракцию «Единая Россия» и работала в комитете по делам национальностей. До избрания в парламент она возглавляла министерство национальной политики Удмуртии: в ведомстве Буранова работала с 1999 года, а министром была в 2014–2021 годах.