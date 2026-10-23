Экс-депутат Госдумы Лариса Буранова стала советником главы Удмуртии
Она займется вопросами исторического просвещения и традиционных ценностей
Бывший депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова («Единая Россия») назначена советником главы республики. Как сообщает пресс-служба правительства республики, она займется вопросами реализации госполитики в области исторического просвещения и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.
Лариса Буранова была депутатом Госдумы VIII созыва с октября 2021-го по сентябрь 2026 года, входила во фракцию «Единая Россия» и работала в комитете по делам национальностей. До избрания в парламент она возглавляла министерство национальной политики Удмуртии: в ведомстве Буранова работала с 1999 года, а министром была в 2014–2021 годах.
Буранова окончила Удмуртский государственный университет по специальности «История» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».