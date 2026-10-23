В Самаре на первом месте в рейтинге благородных профессий разместились врачи и медсестры
В 2026 году жители Самары назвали медицинского работника самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной профессией (30% голосов). Чаще всего упоминали неотложную помощь, акушерство и хирургию. Результаты опроса приводит сервис России по поиску работы и подбору персонала SuperJob.
В топ-3 самых благородных профессий, по мнению самарцев, также вошли учителя и военнослужащие (по 13% опрошенных), спасатели, сотрудники МЧС и пожарные (8%). Еще 4% опрошенных жителей к самым благородным профессиям относят рабочие специальности (шахтеров, электриков, сварщиков, строителей, моряков). Также 4% респондентов называют инженеров (проектировщиков, технологов, химиков, энергетиков, экологов).
В опросе называли и другие профессии: дворники и уборщики, социальные работники и волонтеры, пилоты и космонавты, правозащитники и полицейские, журналисты и библиотекари, ученые и фермеры и другие профессии.
Среди опрошенных жителей города 9% считают, что самоотверженные люди есть в любой профессии, а 7% считают, что нравственных и честных профессий сейчас нет. Мужчины в качестве самых благородных людей чаще называли военнослужащих, спасателей и инженеров. Женщины же чаще отдавали свои голоса медикам.
Опрос проводился с 25 сентября по 15 октября среди представителей экономически активного населения Самары.