В Самаре на первом месте в рейтинге благородных профессий разместились врачи и медсестры

Среди опрошенных жителей города 9% считают, что самоотверженные люди есть в любой профессии, а 7% считают, что нравственных и честных профессий сейчас нет. Мужчины в качестве самых благородных людей чаще называли военнослужащих, спасателей и инженеров. Женщины же чаще отдавали свои голоса медикам.