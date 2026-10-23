Татьяна Буланова, «Герой нашего времени», «Салават Юлаев» и «Чудо-Юдо»
Куда сходить и что посмотреть в Уфе с 24 по 30 октября
В Уфе с 24 по 30 октября выступят ВИА «Синяя птица», Татьяна Буланова и Госоркестр Башкирии, состоятся концерты «Майкл Джексон, Queen, Linkin Park и другие», «По страницам музыкальных сказок» и другие. В театрах покажут спектакли «Герой нашего времени», «Чиполлино», «Молодые сердца», «Глава вторая», «Прошлым летом в Чулимске», «Ваш ход, Королева!» и «Юнона и Авось». Из спортивных событий состоятся баскетбольный матч «Динамо Уфа» — «Русичи», хоккейные матчи «Салават Юлаев» против «Ак Барса» и «Сочи», и волейбольный матч «Динамо-Урал» — «Газпром-Югра». В кинотеатрах Уфы четыре кинопремьеры: «Чудо-Юдо», «Морозко», «Сказка о потерянном времени» и «Пранкер».
Концерты
24 октября в Башгосфилармонии состоится концерт «Майкл Джексон, Queen, Linkin Park и другие. Мировые хиты в исполнении симфонического оркестра Эйфория». Концерт, где легендарные рок- и поп-хиты получают новую жизнь в исполнении большого симфонического оркестра. Сочетание пронзительных гитарных соло с мощным оркестровым звучанием создает эффект полного погружения в безудержную атмосферу бессмертной музыки.
24 октября в «Огнях Уфы» состоится «Татаро-башкирская чак-чак дискотека с Айдаром Галимовым». Вечеринка с любимыми татарскими и башкирскими хитами, конкурсами, розыгрышами и знакомствами. В программе — специальный гость Айдар Галимов, МС Раил и Филюс, DJ Ильмир Булатович и Булат Ильшатович, большой хоровод и караоке
25 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета можно будет посмотреть театрализованный концерт «По страницам музыкальных сказок». Для юных зрителей прозвучат песни из популярных музыкальных сказок и мюзиклов: «День рождения кота Леопольда», «Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», а также фрагменты из фильма «Алладин» и мультфильма «Золотой цыпленок».
В конгресс-холле «Торатау» 25 октября ожидается концерт «Нео Классик Оркестр и хор. Вселенная саундтреков. 4000 свечей». Масштабное музыкальное шоу, посвященное известным фильмам и сериалам разных поколений: за один вечер прозвучат более 30 культовых саундтреков российского и зарубежного кинематографа — от «Брата» и «Бригады» до «Звездных войн» и «Богемской рапсодии».
Концерт симфонической музыки в исполнении Госоркестра республики состоится 26 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится. Вечер откроется первым исполнением в Уфе концерта для скрипки с оркестром ре мажор Эриха Корнгольда — постромантического произведения 1945 года с цитатами из киноработ композитора, дважды удостоенного «Оскара». Сольную партию исполнит известная российская скрипачка, лауреат международных конкурсов Анна Савкина (Москва). Во втором отделении оркестр исполнит Симфонию № 7 до-диез минор Сергея Прокофьева. Дирижер — народный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков.
27 октября во Дворце молодежи выступит ВИА «Синяя птица». Коллектив, начавший творческую деятельность в октябре 1975 года в стенах Куйбышевской областной филармонии, подготовил программу из хитов 70–80-х: «Ты мне не снишься», «Клен», «Моя любовь жива», «Я иду тебе навстречу», «Так вот какая ты», «Белый теплоход».
29 октября в «Огнях Уфы» пройдет юбилейный концерт Татьяны Булановой. Ее голос называют одним из самых душевных на российской эстраде. На юбилейном концерте прозвучат самые любимые и проверенные временем песни: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие.
«Музыка советского кино» прозвучит 29 октября со сцены ГКЗ «Башкортостан» в исполнении государственного оркестра Башкирии. В программе — мелодии из знаменитых советских фильмов. Прозвучат произведения Артемьева из «Своего среди чужих, чужого среди своих» и «Рабы любви», Крылатова из «О любви» и «И это все о нем», Гладкова из «Двенадцати стульев», Таривердиева из «Иронии судьбы, или С легким паром!» и «Пассажира с "Экватора"», «Гайдай-сюита» Зацепина, «Погоня» Френкеля из «Новых приключений неуловимых» и другие.
Спектакли
Завтра, 24 октября, в Русском драматическом театре Уфы покажут спектакль «Герой нашего времени» по классике Михаила Лермонтова. Зрители отмечают игру актеров, главного героя, свет и музыку — все соединилось в одном из лучших спектаклей русской драмы.
27 октября в Молодежном театре состоится спектакль «Чиполлино». В этой сказке юных зрителей ждут герои — овощи и фрукты: мальчик-луковка Чиполлино, кум Тыква, девочка Редиска, мальчик Вишенка. Успеет ли Чиполлино освободить жителей сказочной страны от власти жестокого принца Лимона, злющего сеньора Помидора и противных графинь Вишен? Вспомнит ли он, что всегда нужно оставаться искренним, правдивым и честным?
«Молодые сердца» будут биться в унисон с сердцами зрителей 25 октября в Башдратеатре. Деревенская молодежь собирается на «аулак ой» — вечерние посиделки, где можно себя показать и на других посмотреть: девушки и парни устраивают состязания, поют песни и частушки, шутят, танцуют и влюбляются. Между скромным, веселым Хайретдином и первой красавицей деревни Сарби вспыхивают взаимные, трепетные чувства. Но в их жизнь врывается война: Хайретдина и других молодых парней забирают на фронт, Сарби и ее подружки обещают их дождаться.
28 октября в Молодежном театре можно будет увидеть трагикомедию «Глава вторая» по пьесе Нила Саймона. Встретились два человека, разочаровавшиеся в любви... Но как им с их опытом жизни и привычками найти гармонию сосуществования? Они понимают, что каждый должен спасти себя сам — принять правильное решение, и только тогда появится шанс на счастье.
28 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета покажут музыкальную комедию «Ваш ход, Королева!» Александра Журбина. В основе сюжета — пьеса Эжена Скриба «Стакан воды, или Причины и следствия»: дворцовые тайны, интриги и перевороты в Англии начала XVIII века. Политические коллизии в королевском дворце переплетаются с любовными, и судьбы сразу нескольких стран решают три дамы, увлеченные молодым офицером.
30 октября в ГКЗ «Башкортостан» представят рок-оперу «Юнона и Авось» в авторской версии Алексея Рыбникова. Авторы — композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. В спектакле заняты московские артисты — звезды новой волны: в роли графа Николая Резанова — братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос») и актер театра и кино Николай Дроздовский, роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских и Диана Орловская. В авторской версии постановки соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор и жанры массовой городской музыки.
Спорт
24 октября в спортивном комплексе «Динамо» пройдет баскетбольный матч между «Динамо Уфа» и командой «Русичи» из Курска.
25 октября на «Уфа-Арене» встретятся уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».
27 октября юлаевцы сразятся на домашнем льду с «Сочи».
30 октября во Дворце борьбы пройдет волейбольный матч «Динамо-Урал» — «Газпром-Югра».
Кино
В кинотеатрах Уфы состоятся пять кинопремьер.
Приключения «Чудо-Юдо». Чудо-Юдо — верный слуга лесной волшебницы. Он не знает, кто он и откуда, но умеет по собственному желанию превращаться в любое живое существо. Его новое задание — охранять от любых неприятностей своенравную юную волшебницу Отраду, дочь могучих магов Черногора и Болотницы, в ее опасном путешествии в мир обычных людей. Скоро Чудо-Юдо понимает, что ради Отрады готов на все, даже без приказа хозяйки. В ролях: София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Сергей Епишев и другие.
Фэнтази «Морозко». Сестры Марфа и Настя — лучшие подруги, и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь. В ролях: Мария Канунникова, Виктория Серикова, Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская и другие.
Приключения «Сказка о потерянном времени». Обычный школьный день оборачивается фантастическим приключением для Пети, Маруси и Васи, когда их потерянное за бездельем время становится источником силы трех старых волшебников. В погоне за молодостью злодеи крадут время школьников с помощью волшебного гаджета, но из-за спешки сами превращаются в детей, а дети — в беспомощных стариков. Чтобы все исправить, им нужно не просто победить в магической схватке, но и снять заклятие до захода солнца, а главное — понять цену каждой потерянной минуты. В ролях: Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Виталий Хаев, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Людмила Артемьева, Ольга Кузьмина и другие.
Триллер «Пранкер». Антон ведет двойную жизнь. Для родителей и сестры Даши — заботливый сын и близкий человек, для остальных — анонимный пранкер. Он обманом добывает секретную информацию о коррупционерах и влиятельных людях, а затем публикует ее в сети. Антон убежден, что таким образом восстанавливает справедливость, считает себя цифровым Робин Гудом. В ролях: Максим Матвеев, Алексей Серебряков, Кристина Кучеренко, Юрий Чулков, Ирина Ракшина и другие.