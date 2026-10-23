Татьяна Буланова, «Герой нашего времени», «Салават Юлаев» и «Чудо-Юдо»

«Молодые сердца» будут биться в унисон с сердцами зрителей 25 октября в Башдратеатре. Деревенская молодежь собирается на «аулак ой» — вечерние посиделки, где можно себя показать и на других посмотреть: девушки и парни устраивают состязания, поют песни и частушки, шутят, танцуют и влюбляются. Между скромным, веселым Хайретдином и первой красавицей деревни Сарби вспыхивают взаимные, трепетные чувства. Но в их жизнь врывается война: Хайретдина и других молодых парней забирают на фронт, Сарби и ее подружки обещают их дождаться.