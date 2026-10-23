ТРЦ «Галерея» в Петербурге закрыли из-за отключения электричества

«Угрозы безопасности нет, людей в лифтах, на паркинге или в других помещениях нет»,— сообщили в пресс-службе. Сейчас в здании находятся только сотрудники и прибывшая аварийная служба. О сроках возобновления работы торгового центра пока неизвестно.