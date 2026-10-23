ТРЦ «Галерея» в Петербурге закрыли из-за отключения электричества
Причина отключения электричества пока официально не установлена, посетителей в здании нет
В ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге минувшей ночью отключилось электричество. В пресс-службе комплекса сообщили «Ъ Северо-Запад», что сейчас в срочном порядке ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
«Угрозы безопасности нет, людей в лифтах, на паркинге или в других помещениях нет»,— сообщили в пресс-службе. Сейчас в здании находятся только сотрудники и прибывшая аварийная служба. О сроках возобновления работы торгового центра пока неизвестно.
В пресс-службе «Галереи» добавили, что оценивать убытки от вынужденного закрытия пока преждевременно — это можно будет сделать после завершения восстановительных работ и возобновления деятельности комплекса.
Как пишут СМИ, посетители фитнес-клуба не могли попасть внутрь с семи утра, позднее вход закрыли и для покупателей. Причиной отключения могла стать авария на электросетях. Официального подтверждения этой информации пока нет.