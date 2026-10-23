Крайсуд защитил семью с детьми-инвалидами от выселения в Сочи

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об отказе администрации Сочи в выселении женщины и двух ее детей из служебной квартиры. Семья, в составе которой есть дети-инвалиды, не имеет другого жилья и состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, сообщили в суде.