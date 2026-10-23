Крайсуд защитил семью с детьми-инвалидами от выселения в Сочи
Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об отказе администрации Сочи в выселении женщины и двух ее детей из служебной квартиры. Семья, в составе которой есть дети-инвалиды, не имеет другого жилья и состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, сообщили в суде.
Администрация Сочи требовала расторгнуть договор найма служебного жилья, выселить жильцов и снять их с регистрационного учета. Основанием для иска стало увольнение женщины из городской поликлиники, после которого, по мнению муниципалитета, она должна была освободить квартиру.
Центральный районный суд Сочи отказал в удовлетворении требований. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда согласилась с этим решением.
Суды указали, что семья относится к категории граждан, которых нельзя выселить из служебного жилья без предоставления другого помещения. Поскольку у ответчиков нет другого жилья, а иных предусмотренных законом оснований для расторжения договора не установлено, прекращение трудовых отношений само по себе не позволяет выселить семью.
Решение вступило в законную силу.