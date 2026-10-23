Промышленное производство в КБР с начала года выросло на 8,7%
Промышленное производство в Кабардино-Балкарии в январе—сентябре 2026 года выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем введенного жилья сократился на 7,8%, а сельскохозяйственное производство увеличилось на 0,5%, следует из данных Северо-Кавказстата.
Наиболее заметный рост промышленного производства зафиксирован в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 16,8%. В энергетике показатель увеличился на 12,6%, в обрабатывающих производствах — на 7,6%. При этом добыча полезных ископаемых сократилась на 8,3%.
В обрабатывающей промышленности увеличился выпуск молочной продукции, колбас, кондитерских изделий, безалкогольных напитков, бетона, асфальтобетонных смесей, металлических конструкций, мебели и медицинских инструментов. Одновременно снизилось производство мяса, плодоовощных консервов, растительного масла, муки, печенья, обуви, кирпича, кабельной продукции и комплектующих для автотранспорта. Также выросла выработка электрической и тепловой энергии.
За девять месяцев в республике построили 2,19 тыс. жилых домов и 4,16 тыс. новых квартир. Общая площадь введенного жилья составила 423,9 тыс. кв. м. В индивидуальном жилищном строительстве показатель снизился на 25,1%, до 286,7 тыс. кв. м. При этом застройщики многоквартирных домов ввели 137,2 тыс. кв. м жилья против 77,1 тыс. кв. м годом ранее. В сельской местности объем ввода жилья сократился на 23,2%, до 194,6 тыс. кв. м.
Объем сельскохозяйственной продукции в январе—сентябре составил 63,7 млрд руб. в стоимостном выражении. По состоянию на 1 октября сбор зерновых культур без учета кукурузы достиг 347,3 тыс. тонн, увеличившись на 10,8% в годовом выражении. Урожай кукурузы составил 499,6 тыс. тонн, что на 1,8% меньше показателя годом ранее. Сбор картофеля вырос на 5,2%, до 158,2 тыс. тонн, тогда как производство подсолнечника сократилось на 13,6%, до 19,4 тыс. тонн, а овощей — на 16,6%, до 266,6 тыс. тонн.
Поголовье крупного рогатого скота к 1 октября уменьшилось в годовом выражении с 273 тыс. до 265,3 тыс. голов, в том числе коров — со 139,9 тыс. до 137,1 тыс. голов. Численность свиней сократилась с 2,1 тыс. до 1,7 тыс., овец и коз — с 437,5 тыс. до 433,7 тыс. голов. Поголовье птицы снизилось с 4,8 млн до 4,5 млн.
За девять месяцев хозяйства всех категорий произвели 92,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе — на 0,5% меньше, чем годом ранее. Производство молока увеличилось на 3,2%, до 422,9 тыс. тонн, яиц — на 3,6%, до 180,1 млн штук. При этом в сельскохозяйственных организациях выпуск мяса сократился на 11,3%, молока — на 6,2%. Средний надой на одну корову в таких хозяйствах уменьшился с 5,73 тыс. до 5,56 тыс. кг, яйценоскость кур-несушек — со 153 до 147 яиц.