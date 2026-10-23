Промышленное производство в КБР с начала года выросло на 8,7%

За девять месяцев хозяйства всех категорий произвели 92,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе — на 0,5% меньше, чем годом ранее. Производство молока увеличилось на 3,2%, до 422,9 тыс. тонн, яиц — на 3,6%, до 180,1 млн штук. При этом в сельскохозяйственных организациях выпуск мяса сократился на 11,3%, молока — на 6,2%. Средний надой на одну корову в таких хозяйствах уменьшился с 5,73 тыс. до 5,56 тыс. кг, яйценоскость кур-несушек — со 153 до 147 яиц.