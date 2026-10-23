В Кисловодске приостановят работу канатной дороги в нацпарке
В Кисловодске с 26 октября по 6 ноября приостановят работу пассажирской канатной дороги в национальном парке «Кисловодский». Причиной станут технические работы, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Глава города Евгений Моисеев отметил, что канатная дорога пользуется популярностью у жителей и туристов, однако проведение работ необходимо для поддержания объекта в надлежащем техническом состоянии. Власти рекомендуют посетителям учитывать временное закрытие при планировании прогулок по национальному парку.