В Кисловодске приостановят работу канатной дороги в нацпарке

Глава города Евгений Моисеев отметил, что канатная дорога пользуется популярностью у жителей и туристов, однако проведение работ необходимо для поддержания объекта в надлежащем техническом состоянии. Власти рекомендуют посетителям учитывать временное закрытие при планировании прогулок по национальному парку.