В Орле никто не захотел построить инфраструктуру в частном секторе за 299 млн

Аукцион на первый этап строительства улично-дорожной и газораспределительной сетей для частных домов в Северном районе Орла признали несостоявшимся. На участие в закупке не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 298,8 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.