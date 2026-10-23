В Орле никто не захотел построить инфраструктуру в частном секторе за 299 млн
Аукцион на первый этап строительства улично-дорожной и газораспределительной сетей для частных домов в Северном районе Орла признали несостоявшимся. На участие в закупке не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 298,8 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Новые торги пока не объявлены.
Работы должны были пройти на территории, ограниченной улицей Михалицына, переулком Керамическим, улицей Раздольной и полосой отчуждения железной дороги. Проект предусматривал земляные работы, укладку дорожного покрытия, монтаж бордюров, тротуаров и уличного освещения. Кроме того, подрядчику предстояло проложить газопровод и построить ливневую и напорную канализацию с колодцами, дождеприемниками, перепадными камерами и канализационной насосной станцией.
Победитель аукциона должен был приступить к работам 15 марта 2027 года и завершить их до 15 сентября 2028 года. Финансирование проекта предусмотрено за счет бюджета Орла.
В начале октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что аукцион на отдельный этап реконструкции системы теплоснабжения в восточной части города Лиски Воронежской области выиграло местное ООО «Хива-строй» Кудрата Исмаилова. Контракт заключили по начальной цене 29,8 млн руб.