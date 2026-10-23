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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Черноземье

В Орле никто не захотел построить инфраструктуру в частном секторе за 299 млн

Аукцион на первый этап строительства улично-дорожной и газораспределительной сетей для частных домов в Северном районе Орла признали несостоявшимся. На участие в закупке не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 298,8 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Новые торги пока не объявлены.
Работы должны были пройти на территории, ограниченной улицей Михалицына, переулком Керамическим, улицей Раздольной и полосой отчуждения железной дороги. Проект предусматривал земляные работы, укладку дорожного покрытия, монтаж бордюров, тротуаров и уличного освещения. Кроме того, подрядчику предстояло проложить газопровод и построить ливневую и напорную канализацию с колодцами, дождеприемниками, перепадными камерами и канализационной насосной станцией.
Победитель аукциона должен был приступить к работам 15 марта 2027 года и завершить их до 15 сентября 2028 года. Финансирование проекта предусмотрено за счет бюджета Орла.
В начале октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что аукцион на отдельный этап реконструкции системы теплоснабжения в восточной части города Лиски Воронежской области выиграло местное ООО «Хива-строй» Кудрата Исмаилова. Контракт заключили по начальной цене 29,8 млн руб.
Мария Свиридова