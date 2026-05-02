Покупатели присматривают избы

В России растет спрос на деревенские дома и избы. Однако массовым тренд пока не стал. Об этом “Ъ FM” рассказали игроки рынка. По данным «Авито Недвижимости», число поисковых запросов о покупке домов в селах за год увеличилось на 20%. Зачастую россияне интересуются объектами, которые требуют реставрации. По оценке агентства «Этажи», стоимость таких домов недалеко от Москвы варьируется от 8 млн руб. до 12 млн руб. В более отдаленных локациях можно найти объекты и за несколько сотен тысяч. В соцсетях появляется все больше видео, где молодые люди рассказывают о своем опыте ремонта изб и жизни на природе.

Тренд начал набирать обороты несколько лет назад, отмечает основатель проекта Виртуальный музей наличников Иван Хафизов:

«Этот тренд зародился еще в 2005 году, просто долго развивался и сейчас стал заметнее. Люди все чаще покупают не просто дома, а объекты культурного наследия и берутся за их восстановление. Появилось понимание, как это делать: кто-то уже прошел данный путь, поделился опытом, и сработал кумулятивный эффект. Плюс появились проекты вроде "Дом вдали", которые упрощают поиск.

Таких примеров становится больше: кто-то вместо квартиры покупает дом в небольшом городе или селе и развивает там бизнес, постепенно восстанавливая пространство для жизни. При этом это все еще не массовый тренд — квартиры по-прежнему покупают чаще. Этим занимаются люди с определенной долей авантюризма. Во многом интерес вырос после пандемии: появилось ощущение, что город — это не единственный вариант, а жизнь вне мегаполиса дает больше свободы».

За последние пару лет цены на старые дома выросли вдвое, рассказали в «Авито Недвижимости». Однако многие предпочитают реставрации покупку нового жилья. По данным Сбербанка, в денежном объеме выдача ипотечных кредитов на загородные объекты в первом квартале 2026-го выросла на 80% год к году. Впрочем, в рамках всего рынка недвижимости деревенское направление все еще остается нишевой историей, говорит руководитель «Циан Аналитики» Алексей Попов:

«Тренд на переезд за город начал формироваться после пандемии в начале 2020-х, но так и не получил устойчивого развития. Во многом потому, что удаленная занятость не стала нормой и осталась ограниченной по числу сфер. Выстраивать долгосрочную карьеру, живя за городом и работая удаленно, по-прежнему сложно. Крупные застройщики также не стали системно развивать этот рынок: доходность ниже, чем у многоэтажного жилья, поэтому приоритет остается за пригородными новостройками. Дополнительный фактор — высокая ключевая ставка и ограниченные возможности льготной ипотеки в сегменте индивидуального строительства. К тому же загородный дом требует постоянных вложений. Если сравнивать с допандемическим периодом, спрос нельзя однозначно назвать выросшим. Формально объемы ввода увеличились, но значительная их часть связана с дачной амнистией, поэтому реальную динамику оценить сложно».

Тренд на переезд россиян из городов в деревни в январе отметили и в Госдуме. По словам зампреда комитета по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, так называемый избинг постепенно становится нормой. Покупатели домов в деревне — это, как правило, удаленщики, которые переезжают из крупных городов в регионы, где цены на товары и услуги ниже. Как ранее сообщал “Ъ FM”, среди зумеров все более популярной становится обратная миграция в регионы. Молодые люди уезжают из мегаполисов из-за высокой стоимости жизни, напряженного ритма и психологической изолированности.

Ульяна Горелова