Донское министерство региональной политики займется профилактикой терроризма

Согласно постановлению, министерство будет участвовать в подготовке мер по предупреждению распространения террористической идеологии и идей неонацизма. Ведомство также наделено полномочиями по мониторингу межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе, оценке общественно-политической ситуации в муниципалитетах и организации социологических исследований.