Донское министерство региональной политики займется профилактикой терроризма
Правительство Ростовской области расширило полномочия министерства региональной политики, закрепив за ним дополнительные функции по профилактике терроризма и неонацизма, мониторингу межнациональных отношений и обеспечению безопасности религиозных объектов. Соответствующее постановление подписал губернатор Юрий Слюсарь. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно постановлению, министерство будет участвовать в подготовке мер по предупреждению распространения террористической идеологии и идей неонацизма. Ведомство также наделено полномочиями по мониторингу межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе, оценке общественно-политической ситуации в муниципалитетах и организации социологических исследований.
Отдельное направление работы — профилактика конфликтов на межэтнической и межконфессиональной почве. Министерство будет готовить для губернатора предложения по их предупреждению, а также взаимодействовать с политическими партиями, религиозными объединениями, НКО и органами местного самоуправления.
Кроме того, ведомство займется формированием перечня религиозных объектов, подлежащих антитеррористической защите, и будет оказывать религиозным организациям методическую помощь по вопросам безопасности. В его полномочия также войдет участие в антитеррористических тренировках и учениях.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о расширении полномочий регионально Минприроды в сфере противодействия терроризму.