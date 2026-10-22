На Дону расширили полномочия Минприроды в сфере противодействия терроризму

Кроме того, ведомство должно будет разрабатывать порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, а также ставки платы по договорам купли-продажи лесных насаждений. При этом из его полномочий исключается регулирование заготовки древесины и установления соответствующих ставок на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.