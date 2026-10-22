На Дону расширили полномочия Минприроды в сфере противодействия терроризму
Правительство Ростовской области наделило региональное министерство природных ресурсов и экологии дополнительными полномочиями в сфере противодействия терроризму. Ведомство будет участвовать в мониторинге политических и социально-экономических процессов, влияющих на террористическую обстановку, а также организовывать аварийно-спасательные работы и восстановление поврежденных объектов в случае терактов. Это следует из постановления правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Документ вносит изменения в несколько действующих региональных нормативных актов. В частности, корректируются положение о министерстве природных ресурсов и экологии, порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и правила предоставления участков недр в пользование.
Согласно постановлению, министерство будет организовывать аварийно-спасательные работы, а также восстановление нормального функционирования и экологической безопасности поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения террористического акта на территории Ростовской области.
Кроме того, ведомство должно будет разрабатывать порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, а также ставки платы по договорам купли-продажи лесных насаждений. При этом из его полномочий исключается регулирование заготовки древесины и установления соответствующих ставок на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.
Отдельный блок поправок касается предоставления участков недр местного значения: аукционы на право пользования ими будут проводиться в электронной форме в порядке, установленном правительством РФ, с учетом общих требований законодательства о защите конкуренции.
Документ вступил в силу.