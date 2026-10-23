Образ преткновения

РПЦ владеет в поселении имущественным комплексом, включая Трифоновский храм 1913 года постройки. Сейчас завершается его ремонт. Истец указывает, что с 2013 года часть земель с постройками «удерживается группой лиц, не принадлежащих РПЦ, которые являются последователями незарегистрированного религиозного движения и именуют себя Покровским женским монастырем». Здесь же находится Покровский храм, построенный в 2000 году.