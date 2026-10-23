Образ преткновения
Насельниц женского монастыря в Удмуртии обязали вернуть иконы по иску РПЦ
Балезинский райсуд Удмуртии обязал насельниц Покровского женского монастыря в селе Каменное Заделье вернуть Русской православной церкви (РПЦ) десятки старинных икон. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
РПЦ владеет в поселении имущественным комплексом, включая Трифоновский храм 1913 года постройки. Сейчас завершается его ремонт. Истец указывает, что с 2013 года часть земель с постройками «удерживается группой лиц, не принадлежащих РПЦ, которые являются последователями незарегистрированного религиозного движения и именуют себя Покровским женским монастырем». Здесь же находится Покровский храм, построенный в 2000 году.
Церковь считает, что насельницы удерживают десятки старинных икон и других предметов религиозного назначения ХIХ века. Они, по словам истца, находились в подсобном помещении в ненадлежащих условиях. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что 23 марта судебные приставы изъяли иконы в рамках обеспечительных мер. Сейчас в храме проводят богослужения, «однако без икон и иного имущества храм практически нефункционален, что препятствует осуществлению в нем религиозных обрядов», отмечают в РПЦ.
Ответчики — четыре жителя района — и их представитель возражали против требований РПЦ. Они пояснили, что в 2007 году часть икон и церковной утвари была перенесена из Трифоновского в Покровский храм из-за аварийного состояния первого церковного сооружения. «Они считают, что приобрели право совместной собственности на предметы спорного имущества в силу приобретательной давности»,— говорится в сообщении.
В ходе рассмотрения дела истец уточнил число икон, которые требуется изъять, — 56 образов. В качестве третьих лиц суд привлек администрацию Балезинского района и региональное минкультуры. Рассмотрение гражданского дела несколько раз откладывалось из-за необходимости предоставления дополнительных доказательств. Исследовав материалы дела, судебная инстанция удовлетворила исковые требования и обязала Покровский женский монастырь передать иконы РПЦ.
Напомним, конфликт с проживающими здесь насельницами длится уже несколько десятилетий. Руководителем движения является «игумения Даниила» (Машкова). В 2022 году Епархиальный суд отлучил насельниц от Святого Причастия до принесения покаяния. Запасник с иконами был опечатан в октябре 2021 года.
В частности, РПЦ утверждает, что монахини отказываются от паспортов из-за «числа дьявола», удерживают иконы и закапывают трупы без разрешения. Затворницы заявляют, что Церковь ввозила на территорию лечившихся у нарколога «неизвестных мужчин», которые спиливали замки и вламывались в монашеские дома. По последним данным, идут юридические тяжбы относительно земельного участка в 6 га.