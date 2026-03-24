Перетягивание святынь

Иконы из Покровского женского монастыря в Удмуртии были изъяты в рамках обеспечительных мер после иска Русской православной церкви (РПЦ) об истребовании святынь. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Об изъятии судебными приставами более 100 старинных икон, в их числе образы XIX века, «Ъ-Удмуртия» писал 23 марта. РПЦ подала исковое заявление в Балезинский райсуд республики 18 марта. Церковь указывает, что является собственником религиозного комплекса в селе Каменное Заделье, в него входит здание Трифоновского храма 1913 года постройки.

«С 2013 года земельный участок и расположенные на нем постройки удерживаются группой лиц, не принадлежащих к РПЦ, которые являются последователями незарегистрированного религиозного движения и именуют себя “Покровский женский монастырь” во главе с гражданкой Машковой Н., считающей себя “игуменией Даниилой”»,— говорится в сообщении.

РПЦ отмечает, что ответчик удерживает иконы в подсобном помещении, святыни хранятся в ненадлежащих условиях и подвержены разрушению. Сейчас завершается реконструкция Трифоновского храма, в нем проводятся богослужения. «Однако без икон и иного имущества храм практически нефункционален, что препятствует осуществлению в нем религиозных обрядов»,— считают в Церкви.

Одновременно было заявлено ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде изъятия икон. Суд удовлетворил его. Сейчас иконы хранятся в Иконописной мастерской Ижевской епархии.

Напомним, изъятые иконы являются одним из предметов спора между женским монастырем и РПЦ. Конфликт с проживающими здесь насельницами длится уже несколько десятилетий. В 2022 году Епархиальный суд отлучил насельниц от Святого Причастия до принесения покаяния. Ранее иконы находились в Трифоновском храме. Запасник с иконами был опечатан в октябре 2021 года.

В частности, РПЦ утверждает, что монахини отказываются от паспортов из-за «числа дьявола», удерживают иконы и закапывают трупы без разрешения. Затворницы заявляют, что Церковь ввозила на территорию лечившихся у нарколога «неизвестных мужчин», которые спиливали замки и вламывались в монашеские дома. Сейчас идут юридические тяжбы относительно земельного участка в 6 га.

