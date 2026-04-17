Рассмотрение иска РПЦ об изъятии старинных икон в Удмуртии перенесли на июнь

Балезинский райсуд Удмуртии начал рассматривать иск Русской православной церкви (РПЦ) об изъятии старинных икон у незарегистрированного религиозного движения «Женский покровский монастырь» в селе Каменное Заделье. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сейчас более 100 старинных икон, в их числе образы XIX века, находятся в Иконописной мастерской Ижевской епархии. Судебные приставы изъяли их в рамках обеспечительных мер 23 марта, писал «Ъ-Удмуртия». До этого, отмечает РПЦ, ответчик хранил святыни в ненадлежащих условиях в подсобном помещении.

Церковь указывает, что является собственником религиозного комплекса в селе Каменное Заделье, в него входит здание Трифоновского храма 1913 года постройки. Там завершается реконструкция. «Однако без икон и иного имущества храм практически нефункционален, что препятствует осуществлению в нем религиозных обрядов»,— считают в РПЦ.

В качестве третьих лиц суд привлек администрацию Балезинского района и министерство культуры республики. Рассмотрено гражданского дела отложено на 9 июня из-за необходимости предоставления дополнительных доказательств.

Напомним, изъятые иконы являются одним из предметов спора между женским монастырем и РПЦ. Конфликт с проживающими здесь насельницами длится уже несколько десятилетий. Руководителем движения является «игумения Даниила» (Машкова). В 2022 году Епархиальный суд отлучил насельниц от Святого Причастия до принесения покаяния. Ранее иконы находились в Трифоновском храме. Запасник с иконами был опечатан в октябре 2021 года.

В частности, РПЦ утверждает, что монахини отказываются от паспортов из-за «числа дьявола», удерживают иконы и закапывают трупы без разрешения. Затворницы заявляют, что Церковь ввозила на территорию лечившихся у нарколога «неизвестных мужчин», которые спиливали замки и вламывались в монашеские дома. Сейчас идут юридические тяжбы относительно земельного участка в 6 га.

