Судом поделят дом Господень

Религиозный конфликт между Русской православной церковью (РПЦ) и Женским Покровским монастырем в удмуртском селе Каменное Заделье разгорелся вновь. В середине октября митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин во время проповеди в местном храме заявил о готовности под угрозой ареста возвращать «захваченную раскольниками» церковную собственность. Конфликт с проживающими здесь насельницами длится уже несколько десятилетий. РПЦ утверждает, что монахини отказываются от паспортов из-за «числа дьявола», не отдают более 100 старинных икон и закапывают трупы без разрешения. Затворницы заявляют, что Церковь ввозила на территорию лечившихся у нарколога «неизвестных мужчин», которые спиливали замки и вламывались в монашеские дома. Чтобы узнать, кто «влияет на сознание» монахинь, в каких условиях проживают насельницы и как стороны борются за земельный участок в 6 га, в поселение отправилась корреспондент «Ъ-Удмуртия» Полина Сичинава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Покровский и Трифоновский храмы в Каменном Заделье

Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии Слева направо: Покровский и Трифоновский храмы в Каменном Заделье

Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

За словом в рясу не полезет

Небольшое село Каменное Заделье в Балезинском районе Удмуртии, где проживает около 500 жителей, вновь оказалось в центре религиозного скандала: 21 октября, после ремонта местного Трифоновского храма, состоялось архиерейское богослужение митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина (Костенкова). Владыка во время проповеди эмоционально заявил о готовности даже под угрозой ареста возвращать собственность Русской православной церкви (РПЦ), захваченную так называемыми сектантами-раскольниками из Женского Покровского монастыря.

«Там живут раскольники. Со всей России набежали несогласные с патриархом и уставом РПЦ. Это самочинцы, живущие как хотят. С ними невозможно разговаривать: там свои “тараканы”, которых никак не выбить. Они захватили эти дома. Последние 10 лет мы только и делаем, что стараемся отобрать нашу собственность. У нас остался один Трифоновский храм, который они начали разбирать <...> Мы прошли 15 судов, чтобы доказать, что это наша земля. На самом деле у меня большое желание здесь что-то сделать, и пусть меня арестуют. Мне интересно, ведь в таком случае поднимется вся Россия: митрополита РПЦ за свое (это слово Владыка акцентировал.— “Ъ-Удмуртия”) посадили в тюрьму. Может, пойдем, хотя бы один дом заберем?»— заявил Викторин во время проповеди. Слова о закованном в наручники священнослужителе явно оживили зал: по нему прокатились смешки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин во время проповеди 21 октября Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Владыка выражает благодарность замглавы Балезинского района по социальным вопросам Елене Касимовой Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Викторин назвал монахинь самочинцами, захватившими дома храмового комплекса Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин во время проповеди 21 октября Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Владыка выражает благодарность замглавы Балезинского района по социальным вопросам Елене Касимовой Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Викторин назвал монахинь самочинцами, захватившими дома храмового комплекса Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Женский монастырь в Каменном Заделье, образованный в 1990-е годы, — это религиозная группа примерно из 20 верующих женщин, в основном пожилых, под руководством игумении Даниилы (Машковой). Епархиальный суд три года назад лишил ее этого сана, но это не мешает монахине проповедовать.

«Ъ-Удмуртия» использует религиозные понятия, такие как игумения или инокиня, без кавычек, несмотря на ликвидацию женского монастыря Священным Синодом. Это не значит, что редакция признает за монахинями духовные саны или статусы.

В настоящее время насельницы проживают в старых домах на территории храма. Монахини существуют за счет собственного хозяйства и милостыни. Руки у них «мужские»: в мозолях и небольших ссадинах, с желтоватым оттенком. Как «Ъ-Удмуртия» рассказала старшая сестра по хозяйству инокиня София (Михайлова), трапеза у сестер общая. В основное время монахини работают и ухаживают за немощными насельницами, в ночное — по очереди читают Псалтырь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: старшая сестра по хозяйству инокиня София и еще одна насельница

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Слева направо: старшая сестра по хозяйству инокиня София и еще одна насельница

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

По словам инокини, представительниц женского монастыря не пускают ни в Трифоновский, ни в Покровский храмы. «Идешь к Богу, а тебя не пускают. Помолиться идешь. А не пускают на каком основании? Должны же всех принимать. Не объясняют. Сегодня сказали марш отсюда. А что, толкаться что ли?»— добавила она.

Об этом религиозном объединении «Ъ-Удмуртия» после проповеди рассказал руководитель юридической службы Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ Алексей Артемьев.

«Люди здесь, грубо говоря, закрылись на 25 лет. Они ожидали конца света, жили по советским паспортам. Если у человека паспорт РФ, то его просто не пустят в храм и на святой источник. По их религиозным воззрениям, в этом документе находится “число дьявола”. Потом эта идея распространилась на ИНН, штрих-коды, вакцины, 5G-интернет и на все блага цивилизация, пользуясь которым человек получает “печать антихриста” и неизбежно попадает в ад»,— поделился идеями раскольников Алексей Артемьев.

Женский монастырь он назвал нетрадиционным религиозным движением, которое «неплохо финансируется». Кем именно, представитель РПЦ не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель юридической службы Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ Алексей Артемьев

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Руководитель юридической службы Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ Алексей Артемьев

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Игумения Даниила возразила, что каноны РПЦ женский монастырь не нарушал, причин уезжать у них нет. «Мы совершаем весь суточный круг монашеского богослужения без священника, соответственно монастырскому уставу»,— добавила она.

Монахини выступают не против паспортов РФ как таковых, а против символов и знаков, которые используются в оформлении страниц документа.

Настоятельница Даниила имеет продленный паспорт РФ. Она сильно сожалеет о «принятии» документа после окончания учебного заведения в 2001 году, не зная, что изображено на его страницах из-за «недопонимания значения этих знаков». Монахини отказываются считать себя сектантами. Они указывают на свою причастность к РПЦ и на приверженность к соблюдению ее канонов.

Расколу четверть века

Это не первый конфликт между официальной Церковью и Женским Покровским монастырем. Община была основана в октябре 1993 года решением Священного синода, игуменом стал священник Владимир (Наумов). По данным РПЦ, он среди прочего проповедовал приближение конца света, называл патриарха и светскую власть «жидомасонами». В 2001 году община ушла в раскол. Через год Владимира отстранили, но женский монастырь продолжал функционировать в том же формате до смерти игумена в 2013 году. В этот период, заявляет РПЦ, Владимир примкнул к адепту ереси царебожия, лжемитрополиту Корнилию (Радченко).

После кончины Владимира игуменией стала Даниила. В распоряжении «Ъ-Удмуртия» есть соответствующий указ предыдущего митрополита Николая (Шкрумко) от 2013 года, однако РПЦ признала его не соответствующим каноническим нормам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архивные фото: назначение Даниилы игуменией в 2013 году

Фото: Полина Сичинава, Коммерсантъ Архивные фото: назначение Даниилы игуменией в 2013 году

Фото: Полина Сичинава, Коммерсантъ

В 2016 году начался новый этап раскола. Как утверждает РПЦ, духовник Силуанов (привлекался к административной ответственности за незаконную религиозную и миссионерскую деятельность) и насельницы отказались поминать за богослужением Святейшего Патриарха и Правящего архиерея, обвиняя «священноначалие в экуменизме и унии с католиками». Силуанов был отстранен от служения, Даниила отлучена от Церкви.

Относительно спокойно, не считая нескольких приездов комиссии патриарха Кирилла, пытавшейся уврачевать раскол, РПЦ и женский монастырь сосуществовали до сентября 2021 года. Тогда Священный Синод решил ликвидировать Покровский монастырь из-за отсутствия юридической регистрации (ОГРН) и многолетнего раскола. В результате он признал утратившим силу свое решение об образовании Женского Покровского монастыря от 16 июля 1993 года.

Осенью 2021 года комплекс Трифоновского и Покровского храмов были преобразованы в подворье Тихвинского мужского монастыря. Тогда конфликт разгорелся вновь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Покровский храм в селе Каменное Заделье Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Центральный вход в Покровский храм Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Трифоновский храм, где состоялась проповедь Викторина Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Покровский храм в селе Каменное Заделье Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Центральный вход в Покровский храм Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Трифоновский храм, где состоялась проповедь Викторина Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Почти через год, в июне 2022 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решения Епархиального суда, которым, в частности, все находящиеся в расколе с РПЦ отлучены от Святого Причастия до принесения покаяния. Игуменство Даниилы было признано недействительным. Несмотря на это, женский монастырь продолжает функционировать.

«У них нет ничего святого»

После реорганизации в 2021 году на территории появились, как выразилась инокиня София, непонятные мужчины, которые вламывались в дома и спиливали замки. «Они к нам приходят и говорят: вы тут незаконно. Как незаконно, если это наше имущество?»— рассказала она. Насельницам приходилось дежурить по ночам. По словам игумении Даниилы, этих людей под руководством представителей РПЦ привозили осенью на микроавтобусах. Они проходили лечение у нарколога, добавила монахиня, ссылаясь на слова церковников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Один из домов на территории храмового комплекса Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Женский туалет, огражденный забором Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Задний двор с постройками Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Сарай для сена Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Дровяник Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Уличная сушилка и постирочная Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Двухэтажный дом, где проживают монахини Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Сарай с инвентарем для уборки территории Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Жилой дом ближе к выезду, переданный РПЦ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Теплица Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 10 Один из домов на территории храмового комплекса Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Женский туалет, огражденный забором Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Задний двор с постройками Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Сарай для сена Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Дровяник Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Уличная сушилка и постирочная Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Двухэтажный дом, где проживают монахини Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Сарай с инвентарем для уборки территории Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Жилой дом ближе к выезду, переданный РПЦ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Теплица Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«Неадекватное поведение этих людей <...> и открытые угрозы насилия над насельницами вызвали опасения за жизнь монахинь»,— отметила игумения Даниила. Она подала заявление о случившемся в полицию, но дело возбуждено не было.

Эту историю Алексей Артемьев рассказал с другой точки зрения: «Мы были свидетелями того, как девушки 20 лет с небольшим в декабре с шести вечера до шести утра при температуре -28°C стояли на улице, сменяясь каждые четыре часа. Мы приехали на микроавтобусе, ночью наблюдали за обстановкой, общались. И они воспринимали эту ситуацию как рядовую».

«Когда мы предпринимали попытки зайти в принадлежащие нам здания, они за 5-7 секунд формировали живую изгородь, а при нашем приближении наносили себе определенные увечья, после чего уезжали на судмедэкспертизу в Глазов и писали заявления,— продолжил Алексей Артемьев.— Лично на меня и нескольких представителей РПЦ были написаны заявления о возбуждении уголовного дела».

После этого в СКР велись разбирательства и дела прекращались. По словам инокини Софии, были случаи нанесения увечий монахиням. «Один иеромонах Фотий столкнул сестер на землю: на руках остались ссадины с синяками»,— рассказала она.

Еще две истории: о натравливании пчел и ДТП Представитель РПЦ поделился еще несколькими историями. «У них здесь пасека. Когда мы как законные собственники открывали одно из зданий, они растравливали пчел дымом и напускали на нас <...> Когда я пытался предотвратить проезд автомобиля через нашу территорию, преградив ему путь, меня подняли на капот. Люди, которые лживо и безосновательно именуют себя “монахинями”, допускают такое поведение, из которого следует одно: у них нет ничего святого»,— рассказал Алексей Артемьев. Игумения Даниила парировала это вопросом, насколько послушной может быть пчела, и тезисом об очередной провокации. По ее словам, юрист вышел на дорогу прямо под колеса автомобиля, положил руки на капот машины и стал кричать, чтобы все снимали на телефон как его давят.

«Мы понимаем, что у “общины раскольников” есть кураторы. У них очень хорошая дисциплина: диктофоны, видеокамеры, внешнее наблюдение,— считает господин Артемьев.— Когда мы на территории, они снимают каждое действие, высылают видео кураторам, получают инструкции, в зависимости от этого координируют свои дальнейшие действия. Очевидно, что гуру (предводители) этого незарегистрированного религиозного объединения на протяжении длительного времени влияют на сознание своих последователей».

Земли раздора

Физические конфликты сопровождаются юридическими тяжбами. На проповеди Владыка заявил о 15 прошедших судах по земельному вопросу. Споры идут вокруг территории в 6,2 га с 10 объектами недвижимости, в их числе Трифоновский и Покровский храмы, жилища для монахинь и послушниц, швейная мастерская, трапезная, гаражи, угольная котельная, скотный двор и другие капитальные постройки. По словам Алексея Артемьева, на сегодняшний день земля и здания на праве собственности принадлежат РПЦ. «Об свидетельствуют правоустанавливающие документы, обременений и иных ограничений не зарегистрировано»,— добавил юрист.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Подворье Тихвинского мужского монастыря было зарегистрировано на месте храмового комплекса в 2006 году (действует до сих пор) после ликвидации Православного прихода Преподобного Трифона Вятского Ижевской епархии. Он существовал в 1991-2006 годах. В РПЦ отмечают, что он был единственной зарегистрированной религиозной организацией в Каменном Заделье.

Игумения Даниила обратила внимание, что в 2009-2013 годах Подворье как организация считалось ликвидированной. В этот период все имущество было признано бесхозяйным. В 2009 году администрация Балезинского района прекратила право пользования землей, где находится монастырь, в 2010 году — приняла на учет здание Трифоновского храма как бесхозяйное, а через два года объект был обращен в муниципальную собственность.

В РПЦ добавили, что органы местного самоуправления не вправе владеть религиозными объектами, они должны быть переданы в установленный срок религиозной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Викторин на службе 21 октября в Трифоновском храме

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Викторин на службе 21 октября в Трифоновском храме

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«Поэтому признанное ранее бесхозяйное имущество прихода в ходе длительной многоступенчатой процедуры было передано Ижевской епархии»,— говорится в сообщении. Это произошло в 2013 году. Через год имущество было оформлено за Глазовской епархией, позднее — за Ижевской.

Ситуацию с ликвидацией Подворья в 2009-2013 годах в РПЦ связали с тем, что насельницы на протяжении нескольких лет не пускали в храм священников Ижевской епархии. Таким образом «блокировалось осуществление законной религиозной деятельности».

Игумения Даниила заявила, что переоформление земельных участков и зданий монастырского комплекса без учета проживающих в них монахинь неправомерно с точки зрения гражданского закона.

«Передача территории женского монастыря, где проживают монашествующие насельницы, в распоряжение мужского монастыря — это откровенное попрание канонов РПЦ»,— добавила она.

Алексей Артемьев рассказал, что после этого представители женского монастыря начали подавать в суд для признания за ними права собственности на здания и землю.

«Они (представители “женского монастыря”. — “Ъ-Удмуртия”) оплатили услуги адвокатов и начали подавать в суды для признания за ними права собственности на здания, включая храмы, вместе с землей. Однако по закону храмы могут быть переданы только религиозной организации, а таковой более ста лет здесь является только РПЦ»,— добавил господин Артемьев. По его словам, насельницы пытались указывать на то, что являются добросовестными приобретателями: долго здесь живут и содержат имущество. «Однако убедительных доказательств этому судам, которых было больше десятка, они предоставить не смогли»,— отметил юрист.

Дома митрополита прописки не требуют

Инокиня София рассказала, что основные постройки на территории храмового комплекса были возведены после основания женского монастыря в 1993-2006 годах, еще при живом игумене Владимире. Это происходило при поддержке благотворителей и людей, оказывающих безвозмездную помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадры закладки первого камня (1996 год) и строительства Покровского храма, а также других сооружений в селе Каменное Заделье

Фото: Полина Сичинава, Коммерсантъ Кадры закладки первого камня (1996 год) и строительства Покровского храма, а также других сооружений в селе Каменное Заделье

Фото: Полина Сичинава, Коммерсантъ

На богослужении митрополит Викторин заявил, что на протяжении четырех лет, во время службы в Тихоновском храме, он возводил дома на этой территории. В РПЦ добавили: «Он, будучи молодым священником, восстанавливал храм и приход буквально “с нуля”: без дорог, без электричества, без жилья. Именно тогда были построены дома для паломников». Это происходило в 1990-1994 годах.

Монахиня возразила, что владыка вел речь только о двух зданиях: одно находится рядом с церковью, второе — уже давно раскатано (в прямом смысле слова). Отметим, что в те годы Викторин по авторскому проекту начал строительство первого в Советском Союзе храма, расположенного в Удмуртии, имени святого Георгия Победоносца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раскатанный дом на территории комплекса

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Раскатанный дом на территории комплекса

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Алексей Артемьев утверждает, ссылаясь на показания свидетелей, выступавших в судебных заседаниях, что в действительности многие объекты на территории в 1990-е помогали строить коммерсанты. Они, добавил юрист, «несли в храм буханку хлеба или кирпичик» именно для РПЦ, а не какой-либо нетрадиционной религиозной общине.

Игумения Даниила показала «Ъ-Удмуртия» документы от 2016 года (актуальные данные представлены не были) о регистрации по месту пребывания нескольких человек. В частности, в переулке Монастырском, 2, с июня 1992 года проживает Нина Спиридонова, с июля 1995 года — Ольга Ложкина, с июня 2001 года — Галина Богатырева. Она утверждает, что они зарегистрированы по месту жительства.

Юрист ответил, что по закону регистрация по месту жительства (прописка) производится только с согласия собственника, и РПЦ никогда его не давала. «Тем не менее, штампики о регистрации у них в паспортах граждан СССР вставлены. Что это — художественная самодеятельность или подделка документов? <...> У них никогда не было ни одного документа, который бы говорил о праве собственности, безвозмездного пользования, аренды или чего бы то ни было»,— резюмировал господин Артемьев.

Иконоспас

Во время проведи Викторин заявил о необходимости привлечь монахинь к ответственности за кражу старинных икон с изображением библейских и евангельских сюжетов из Трифоновского храма. «Ни одной иконы нет. Они украли. Пока они тут живут, надо писать, чтобы их привлекли за воровство. Надо схватить их за ногу и в суд»,— заявил Владыка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иконостас в Трифоновском храме, где должны быть размещены иконы

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Иконостас в Трифоновском храме, где должны быть размещены иконы

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Как пояснил Алексей Артемьев, в общей сложности насчитывалось более 130 икон, возраст многих священных изображений составляет до 100 лет. Впервые заявление об их пропаже в Балезинский РОВД подал один из священников в 2016 году. Дело не заводилось, а в постановлении об отказе в его возбуждении указано, что порядка 30 икон были уничтожены в ходе «точечных самопроизвольных самовозгораний». «Вы представляете, на стене в деревянном храме икона нивелировалась без следа, и огонь не перерос в пожар. И так 30 раз. Фантастика»,— восклицает представитель РПЦ.

Свою версию событий «Ъ-Удмуртия» озвучила инокиня София. По ее словам, иконы и вся утварь Трифоновского храма были перенесены в запасник из-за ремонта здания церкви в период игуменства Владимира, до 2013 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Следующая фотография 1 / 8 Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила Фотографии икон, сделанные до помещения их в запасник Фото: Предоставила игумения Даниила

«Были попытки со стороны епископа Глазовского Виктора (Сергеев, наречен в 2014 году) и митрополита Викторина вывезти иконы. Мы препятствовали, потому что не знаем, куда они пойдут. Если иконы вывезут с территории, нам это непонятно»,— отметила она. При этом монахини только «за», если священные изображения повесят в храме.

В настоящее время часть икон из Трифоновского храма находится в Покровском храме, другая часть икон находится в запаснике, опечатанном 30 октября 2021 года. За его вскрытие грозит уголовная ответственность.

Существование запасника подтвердил Алексей Артемьев. «Мы прибыли на территорию в 2021-м в присутствии сотрудников полиции. Нам продемонстрировали комнату, где находятся иконы. Они хранились в ненадлежащих условиях: навалом прислоненные к полу, в стопках, приклеенные друг к другу. Особо ценные предметы, по уму, должны быть перемещены для хранения и реставрации: деревянный дом из-за влажности и перепадов температур приводит к отходу краски, что подтверждают и члены специально созданной для этого межведомственной комиссии»,— рассказал юрист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опечатанный запасник с иконами

Фото: Предоставила игумения Даниила Опечатанный запасник с иконами

Фото: Предоставила игумения Даниила

Алексей Артемьев добавил, что сейчас у представителей епархии доступа в здание нет. «Судьба святынь, представляющих особую историческую ценность, нам неизвестна, однако есть опасность, что они могли быть вывезены и проданы самозванцами с целью наживы»,— отметил он.

Три класса школы экстерном

Представитель РПЦ заявил, что среди монахинь есть престарелые женщины с тяжелыми болезнями, в их числе и лишенные возможности передвигаться самостоятельно, им медпомощь не оказывается. «Вокруг храма и за пределами территории насельницы хоронят умерших, точнее, закапывают трупы, не дожидаясь оформления разрешений на захоронение, а на табличках зачастую значатся только имена»,— сказал Алексей Артемьев.

Инокиня София отметила, что монахини при необходимости выезжают на медицинские процедуры, и их хорошо знают в местной больнице: недавно одну из сестер прооперировали. Их здоровье поддерживает собственный врач, в зависимости от обстоятельств домой вызывается скорая помощь и медработники, добавила игумения Даниила.

Она привела в пример похороны матери Зинаиды, при которых было выдано разрешение на захоронение: полиция освидетельствовала тело на предмет побоев и на признаки возможного убийства. Все захоронения монашествующих насельниц произведены на Монастырском кладбище, расположенным возле центральных ворот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святой источник Трифона Вятского и водосвятный молебен в селе Каменное Заделье

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Святой источник Трифона Вятского и водосвятный молебен в селе Каменное Заделье

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Спорная ситуация возникает и вокруг образование служительниц монастыря. «Есть девушки и мужчина, которым только до третьего класса разрешили учиться в школе, поскольку так “угодно Богу”,— добавил юрист.— К этому делу привлекалась прокуратура, после чего детям дали возможность доучиться до девятого класса»,— рассказал Алексей Артемьев.

Подобный случай, связанный с монастырем, произошел в 2010 году. Как писал «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника прокурора Удмуртии Олесю Федчишину, матери троих подростков в возрасте 14-15 лет, проживающих в женском монастыре, отказались продлевать договоры с местной школой, в которой несовершеннолетние обучались экстерном. Проверка факт давления со стороны руководства религиозного объединения не подтвердила. Отказ мотивировался религиозными соображениями. Несмотря на это, договоры с учебным учреждением все же были заключены.

Инокиня София в свое время получила аттестат Глазовского колледжа. По ее словам, в женском монастыре есть педагоги. О сроках обучения насельниц она ответить затруднилась, поскольку у всех служительниц различное образование. «Конечно, некоторые получили неполное образование, но учились. Грамотно говорить, считать и писать умеют. Точно больше трех классов школы»,— подчеркнула инокиня София.

На выход из дома Божьего

Алексей Артемьев настаивает, что РПЦ пытается воздействовать на женский монастырь исключительно мирными методами. «Недобросовестная риторика идет в таком ключе, что сейчас представители Церкви будут “выселять бедных монахинь”. Во-первых, ни один из их постригов в монашество не действителен, а ношением монашеских облачений они вводят в заблуждение граждан. Во-вторых, Священным Синодом принято решение об упразднении монастыря как никогда не имевшего юридической регистрации и в связи с многолетним пребыванием насельниц в расколе»,— напомнил представитель РПЦ.

По его словам, насельницам неоднократно предлагалось остаться на территории храмового комплекса после принесения покаяния и воссоединения с РПЦ. «Также им предлагалось переехать в монастыри на территории РФ. Условия одного из них, грубо говоря, были выше среднего, там очень комфортабельно. Но они выбирают оставаться тут в силу своих религиозных воззрений, которые кардинально отличаются от православного христианства»,— подчеркнул юрист.

Игумения Даниила заявила, что представители РПЦ не предлагали им остаться на территории храмового комплекса. «Как мы, находясь в монастыре, можем куда-нибудь уехать?»,— вопрошает она. Настоятельница подчеркнула, что РПЦ не может заставить их «принять» паспорта, ИНН и другие официальные документы. «Не в их власти»,— отметила игумения.

По словам инокини Софии, законного судебного решения о выселении монахинь нет, как нет и оснований для такого решения. Она указывает, что представители РПЦ пытались захватить дома силой.

«Как они могут нас выселить,— вопрошает игумения Даниила.— Мы тоже в православной церкви. И Господь определил это место для Женского Покровского монастыря».

Конфликт продолжается. В ближайшее время должны состояться очередные судебные заседания по земле и имуществу храмового комплекса. Стороны надеются решить вопрос мирным способом. «Ъ-Удмуртия» будет наблюдать за ходом событий.

Полина Сичинава, Евгений Щепелев