Минфин хочет получать по 100 млрд рублей ежегодно от легализации онлайн-казино
Если идея о легализации онлайн-казино в России будет одобрена, российский бюджет ежегодно сможет получать около 100 млрд руб. Такой прогноз содержится в письме министра финансов Антона Силуанова президенту, узнал «Ъ».
Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 трлн руб. ежегодно. Минфин предлагает определить оператора организации работы онлайн-казино и закрепить для игровых площадок механизм приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами.
Также министерство предлагает ввести ежемесячный налог в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей). Администрирование налога на онлайн-казино предлагается осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр».
