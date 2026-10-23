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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Удмуртия

Аэропорт Ижевска открыли для полетов спустя 7,5 часа

Отбой сигналу «Беспилотная опасность»
В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Отбой сигналу «Беспилотная опасность». Он действовал 7,5 часа. Об этом сообщает госкомитет республики по делам ГО и ЧС.
Напомним, в это время в Удмуртии вводился сигнал «Опасное небо» из-за атаки БПЛА. Был сбит как минимум один украинский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Согласно сводке Минобороны, всего под атакой прошедшей ночью находились 21 субъект РФ, включая Удмуртию, а также акватории Азовского и Черного морей. Над страной сбили 443 дрона.