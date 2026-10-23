Врио главы Удмуртии прокомментировала утреннюю атаку БПЛА
Пострадавших и разрушений нет
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате утренней атаки БПЛА нет, пояснила в Мах врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. На месте работают оперативные службы. Ночью над регионом сбили как минимум один беспилотник, следует из сводки Минобороны. Всего под атакой находились 21 субъект РФ, включая Удмуртию, а также акватории Азовского и Черного морей. Над страной сбили 443 дрона. Ранним утром в регионе действовал режим «Опасное небо».