Кризисное топливо

Острая нехватка бензина в России стимулировала рост спроса на альтернативный вид топлива — сжиженные углеводородные газы (СУГ). Риск его дефицита взвинтил цены на бирже до пятилетних пиков, так что регуляторам пришлось ограничить их рост. В дальнейшем, считают эксперты, ситуация будет зависеть от уровня внутреннего спроса на пропан-бутан, объемов экспорта и мировых котировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С начала лета на российском рынке сжиженных углеводородных газов (ключевые — пропан и бутан) начался ажиотаж из-за сложной ситуации с обеспечением бензинами и снижения переработки. По данным участников рынка, по итогам второго квартала спрос на пропан-бутановую смесь вырос почти на 9%, до 1,65 млн тонн. «Потребители закупаются впрок, чтобы нивелировать риски, связанные с дальнейшим усугублением дефицита топлива на рынке»,— говорит один из собеседников «Ъ-Review».

В январе—августе объемы торгов СУГ на Петербургской бирже (обеспечивает около 45% внутреннего спроса) увеличились на 9,1% в годовом исчислении, до 1,64 млн тонн. Однако даже этот рост, по словам источников «Ъ-Review», не способен удовлетворить спрос в полном объеме, хотя долгое время российский рынок СУГ был глубоко профицитным.

Россия — один из крупнейших глобальных производителей сжиженных углеводородных газов. Страна занимает четвертое место в мире по объемам выпуска пропан-бутановой смеси с объемом 15 млн тонн. Первые три позиции на глобальном рынке делят США (84 млн тонн), Китай (32 млн тонн) и Саудовская Аравия (26 млн тонн).

Лидером отечественного рынка сжиженных газов является группа компаний СИБУР, на долю которой в 2025 году приходилось 47%. Еще 15% этого сектора занимает «Газпром». Остальные объемы производства делят между собой «Роснефть», ЛУКОЙЛ и другие нефтекомпании, а также НОВАТЭК.

А у нас в машине газ! А у вас?

В структуре спроса на СУГ в России транспортная отрасль занимает второе место после нефтехимического сектора — на нее приходится около трети потребления. При этом, по данным Всемирной ассоциации сжиженного газа (WLGA), Россия является лидером в мире по потреблению СУГ в качестве автогазового топлива (около 3,5 млн тонн в 2024 году).

Популярность СУГ в транспорте объясняется тем, что с точки зрения переоборудования автомобиля на газ и масштабов заправочной инфраструктуры пропан-бутан является самым доступным видом газомоторного топлива, отмечает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев. Он напоминает, что в России действует порядка 10 тыс. автозаправочных газовых станций.

В этом году на фоне острого дефицита бензина в России спрос на переоборудование автомобилей на СУГ резко увеличился. По оценке советника председателя Российского экологического общества по направлению «Экология и транспорт» Дениса Корниенко, количество заявок на установку газобалонного оборудования летом увеличилось примерно на 30–35% от обычного уровня, а стоимость перехода на газ поднялась на 10–20%. В свою очередь, некоторые компании, предоставляющие такие услуги, отмечали скачок спроса в июле в три-пять раз по сравнению с июнем. Но сервисы не смогли его удовлетворить из-за отсутствия в наличии комплектов необходимого оборудования, которое в основном закупается за рубежом.

Однако масштаб перехода не стоит переоценивать, так как он ограничен бюрократическими и техническими барьерами, уточняет Дмитрий Прокофьев.

Регистрация перевода автомобиля на газ — длительная процедура, которая может растягиваться на месяцы.

Из-за этого значительная часть автовладельцев не регистрирует переоборудование и в официальных данных эти автомобили не учитываются, указывает эксперт.

К тому же, несмотря на высокую популярность СУГ у автовладельцев, развитие этого сектора не поддерживается государством, которое активно стимулирует увеличение использования в транспорте метана. «Перевод транспорта на СУГ продолжает рассматриваться как временный и переходный этап. Стратегическими направлениями остаются использование метана, гибридные варианты автотранспорта и электромобили. Это обозначалось руководством страны и закреплено в Стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года, утвержденной в конце августа»,— поясняет Денис Корниенко.

Тем не менее в текущей ситуации спрос на СУГ в качестве моторного топлива продолжает расти, отмечает он. По итогам 2025 года спрос увеличился примерно на 5%, а в первой половине текущего года — уже на 8%. «Транспортному сектору требуется любая доступная альтернатива бензину. Диверсификация снизит влияние дефицита конкретного вида топлива и повысит энергобезопасность и устойчивость экономики в целом»,— подчеркивает эксперт.

Ценам показали границы

До недавнего времени пропан-бутан оставался единственным массовым видом моторного топлива в России, цена которого определялась рыночным балансом, а не административным регулированием. Поэтому его котировки наиболее чутко реагировали на изменения внутреннего баланса, экспортной конъюнктуры и глобальные ценовые тренды.

А в этом году, как отмечают участники рынка, в сегменте СУГ сложился целый ряд факторов, которые загнали цены на пиковые уровни.

Это высокий сезонный спрос, плановые профилактические работы на предприятиях, увеличение потребления на фоне нехватки бензина и спекулятивная составляющая. Хотя производство пропан-бутана не так сильно зависит от остановок НПЗ, внеплановые ремонты усилили нервозность и в этом сегменте. Добавила тревожности участникам рынка остановка 11 августа одного из крупнейших производителей пропан-бутановой смеси — «Запсибнефтехима» (входит в СИБУР). На предприятие приходится около 6 млн тонн СУГ, то есть около 40% общего национального производства. Однако большую часть этого объема комплекс перерабатывает самостоятельно в полимеры.

Помимо приостановки мощностей по переработке нефти и газа фактором сокращения предложения на внутреннем рынке с середины августа оставался значительный рост экспорта, несмотря на увеличение экспортной пошлины в мае—июне, поясняет директор «S+Консалтинг» Ольга Ошарова. Увеличение поставок стимулировал дефицит СУГ на мировом рынке. К середине 2026 года экспорт из России подскочил более чем на 15%. Такая динамика характерна практически для всех направлений, прежде всего для стран АТР, но за исключением ЕС, а также Турции (снижение объемов экспорта СУГ в Турцию почти вдвое обусловлено главным образом эффектом высокой базы в 2025 году — тогда рост достиг 26%), указывает эксперт.

Цены отразили дисбаланс

Высокий внутренний спрос и активный экспорт стали драйвером роста котировок. За первый месяц лета стоимость пропан-бутана на Петербургской бирже увеличилась по наиболее релевантному индексу Сибири и Урала на 41%, до 27,62 тыс. руб., а с начала года — на 78%. В середине лета положительная динамика сохранилась, и 8 июля котировки достигли пятилетних максимумов (44,5 тыс. руб. за тонну). Исторический рекорд стоимости СУГ на бирже был установлен в августе 2021 года и составляет 52,14 тыс. руб. за тонну по индексу Урала и Сибири.

Хотя этот пик не был достигнут, чтобы не допустить дальнейшего резкого подорожания сырья, Петербургская биржа изменила правила торгов СУГ, жестко ограничив возможности роста котировок. Если ранее границы колебания цен и в сторону увеличения, и в сторону понижения составляли не более 20%, то с 9 июля шаг роста в плюс составляет 0,1%, в минус — 10%. Помимо этого, площадка ввела лимиты для покупателей на число заявок на торгах СУГ: оно не должно превышать десяти в объеме пяти лотов. Аналогичные меры с марта действуют на торговой площадке в отношении бензина и дизельного топлива, шаг роста цен на них также составляет 0,01%.

Во многом благодаря этому стоимость СУГ во второй половине лета стала корректироваться. Как отметили в Национальном биржевом ценовом агентстве, объемов предложения СУГ на внутреннем рынке было достаточно для удовлетворения сезонного роста спроса, а основной причиной повышения цен была обеспокоенность участников рынка на фоне плановых и внеплановых ремонтов на заводах. «По мере нормализации ожиданий участников рынка относительно доступности объемов СУГ цены начали снижаться и к концу июля вернулись к уровню начала месяца, после чего стабилизировались»,— указали в агентстве.

К концу августа цена вернулась на уровень начала июня. В последний день лета стоимость СУГ остановилась на уровне 26,97 тыс. руб. за тонну. Как поясняет старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин, снижение цен в августе стало откатом после резкого июльского роста. Дополнительное давление оказывало снижение мировых цен на СУГ, ухудшавшее экспортный паритет российских производителей.

Но, указывает эксперт, с начала сентября котировки снова пошли в рост. За первую неделю месяца они поднялись более чем на 15%, до 32,1 тыс. руб. за тонну. «Одновременно мировые цены вновь пошли вверх на фоне ограничения поставок с Ближнего Востока, что также поддерживает российский рынок»,— отметил Иван Тимонин.

По его мнению, по итогам года уровень спроса может остаться выше уровня 2025-го, но после сентября потребление автогаза сезонно снижается, так что в четвертом квартале возможна коррекция при достаточном предложении на внутреннем рынке. Как отмечают в Национальном биржевом ценовом агентстве, в осенний период ожидается изменение структуры потребления: востребованность СУГ для автотранспорта уступит место спросу на продукт в качестве сырья для отопления.

Главным фактором неопределенности господин Тимонин называет внешний рынок: обострение вокруг Ормузского пролива уже поддержало мировые цены и экспортный паритет.

Поэтому до конца года важно отслеживать динамику внутреннего спроса и предложения, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

По мнению Ольги Ошаровой, если объем производства в России не увеличится, а ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, цены будут держаться выше уровней начала года. В то же время, если объем предложения на внутреннем рынке в ближайшие недели увеличится, цены могут сохраниться в пределах 30–35 тыс. руб. за тонну к концу осени.

При этом фундаментальных причин для дефицита СУГ в России нет. «На протяжении многих лет существенная доля российских СУГ шла на экспорт, и еще два года назад мы обсуждали, куда можно перенаправить большие объемы этого продукта после вступления в силу санкций ЕС»,— объясняет глава Rupec Дмитрий Семягин, добавляя, что в прошлом году из 15 млн тонн на международные рынки ушло 3,6 млн тонн. В этом году закупки наращивали Китай, Турция, страны Центральной Азии. «Конечно, в случае повышенного спроса на внутреннем рынке компании—производители СУГ в приоритет будут ставить российских потребителей, сокращая экспортные продажи»,— полагает эксперт. Тем не менее не исключено, что на рынке некоторые игроки в очередной раз попытаются воспользоваться ситуацией и заработать на страхах «ожидаемого дефицита» СУГ, как уже происходило несколько раз за последние пару лет.

Ольга Матвеева