Дефицит закрывает границы

К середине сентября мировой топливный кризис продолжает набирать обороты. Остановка экспорта дизтоплива из России насытила внутренний рынок, но усугубила дефицит в других странах и стала драйвером роста котировок в США и Европе до исторических пиков. Сохранение запрета после конца сентября, по мнению экспертов, усугубит ситуацию и цены продолжат идти вверх. При этом самой России предстоит и дальше искать инструменты для сокращения дефицита бензинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Правительство намерено продлить эмбарго на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 года. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Александра Новака 14 сентября, сообщал ряд СМИ и подтверждают источники «Ъ-Review», знакомые с итогами заседания. Таким образом правительство рассчитывает закрыть потребности внутреннего рынка.

Официального объявления о продлении запрета на зарубежные поставки дизтоплива пока не было. В начале сентября Александр Новак заявлял, что экспорт будет возобновлен по мере накопления запасов внутри страны, а ключевая задача властей при этом — не допустить остановок НПЗ и затоваривания на рынке. Традиционно российский сектор дизтоплива был профицитным и до 50% произведенных объемов ежегодно отправлялось на экспорт.

Дизель нужен самим

Текущее эмбарго на зарубежные отгрузки для производителей дизтоплива действует с 8 июля и было в прошлом месяце продлено до конца сентября. Для остальных участников рынка ограничения на экспорт введены до 31 января 2027 года. Аналогичный по срокам полный запрет действует на поставки за границу бензина.

Инициатором продления ограничений на экспорт дизтоплива по меньшей мере до конца сентября стали операторы независимых автозаправок (АЗС). Об этом правительство в конце августа попросил Российский топливный союз (РТС). В письме его участники указывали, что эмбарго стало одной из мер, благодаря которой дизель в рознице продается практически бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС пока ограничена. В РТС указывали, что большая часть объемов, купленных на бирже, по-прежнему не отгружается, так что независимые сети вынуждены покупать или импортное топливо, или мелкооптовые партии самовывозом с базисов вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

При этом, отмечают в РТС, оптовая цена такого топлива существенно выше биржевых индикаторов, которые жестко ограничены регуляторами.

Это показывает превышение спроса над предложением даже при закрытом экспорте.

В союзе напомнили, что сохраняется сезон повышенного спроса и впереди еще переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин подтверждает, что даже при закрытом экспорте спрос на дизель продолжает превышать предложение для независимых операторов, а сам рынок еще не восстановился после весенне-летних сложностей на НПЗ.

Мир недосчитался российского топлива

Восстановление хрупкого баланса спроса и предложения на дизтопливо внутри России за счет закрытия экспорта оказало обратное действие на мировой рынок этого вида нефтепродуктов. Для него выпадающий экспорт из РФ вполне ощутим — страна была вторым по величине морским экспортером дизеля и лидером поставок в ЕС. При этом, указывает Дмитрий Скрябин, запрет поставок из России наложился на новые ограничения со стороны стран Персидского залива. Из-за аварии на нефтепроводе «Восток—Запад», по которому нефть поступает из Саудовской Аравии, с глобального рынка может выпасть до 4% мировых поставок сырья. Также высок риск перекрытия южного выхода из Красного моря, через который страна могла осуществлять поставки нефти. Все это происходит на фоне обновляющих минимумы стратегических резервов США и второго месяца наращивания импорта нефти Китаем, отмечает эксперт.

Цены на глобальном рынке дизеля за последние месяцы на фоне геополитических и логистических шоков выросли на 30–40%, приближаясь к многолетним максимумам.

«Давление на рынок оказывает даже не рост цен на сырую нефть, а физический дефицит именно готового дизтоплива. С учетом особенностей сезонного спроса на товарных рынках зимний пик спроса начинает формироваться и закладываться в цену уже сейчас»,— поясняет менеджер «S+Консалтинг» Павел Петров.

На фоне этого, по его мнению, котировки останутся высокими как минимум до первого квартала 2027 года. «Идеальный шторм» для роста котировок создают и подготовка к отопительному сезону, и традиционная осенняя пиковая нагрузка в агросекторе, и плановые ремонты на европейских и азиатских НПЗ, и стремление трейдеров создать буферные запасы, указывает Павел Петров.

Цены растут во всех ключевых центрах потребления. По данным Американской автомобильной ассоциации, к середине сентября средняя цена дизтоплива в США достигла исторического рекорда в $6,2 за галлон (3,79 л). В годовом исчислении дизель вырос в цене более чем на 60%.

Еще на одном крупном мировом рынке потребления дизеля, в Турции, цены также достигли максимумов (они еженедельно устанавливаются властями). Впервые в истории стоимость этого вида топлива приблизилась к 100 лирам за литр ($2,05). Например, в Анталье дизтопливо 15 сентября стоило 98 лир ($2,02).

Турция является одним из крупнейших импортеров и потребителей российского дизеля. С 2023 года страна активно наращивала его закупки после введения эмбарго Евросоюза на морские поставки нефтепродуктов из РФ, обеспечивая до 80% потребностей внутреннего рынка за счет импорта из России. В свою очередь, основную часть произведенных на своей территории нефтепродуктов Турция экспортировала в страны Европы.

Решение о продлении запрета на экспорт из России лишает мировой рынок значительного объема предложения в условиях ограниченной возможности наращивания выпуска дистиллятов. Зарубежные поставки из РФ сократились до 234 тыс. баррелей в сутки, что фактически означает изъятие около 10% мирового предложения.

На этом фоне крэк-спред (разница в стоимости нефти и нефтепродуктов) в Европе достиг исторических $107 за баррель, уточняет Павел Петров. Учитывая, что запасы дизеля в США находятся на 40-летних минимумах, а НПЗ загружены полностью, дальнейший рост цен практически неизбежен. Для России, полагает эксперт, пролонгация запрета на экспорт, напротив, является фактором сдерживания внутренних цен.

При текущих рисках дальнейший рост цен на дизель на мировом рынке весьма вероятен, согласен Дмитрий Скрябин. В этих условиях Вашингтон даже рассматривает собственные экспортные ограничения, чтобы не допустить переноса мирового дефицита на внутренний рынок США, указывает он.

В России котировки дизтоплива на Петербургской бирже активно снижались в первую неделю сентября (на 9% относительно 31 августа, до 66,93 тыс. руб. за тонну), оставались стабильными вторую неделю месяца и пошли в рост с 15 сентября, когда цена превысила 70,5 тыс. руб. за тонну.

При этом стоимость этого вида нефтепродуктов в рознице снижается.

По данным Росстата, средние цены на российских АЗС с 8 по 14 сентября опустились на 0,33% (до 88,05 руб. за литр) после незначительного роста в первую неделю месяца и снижения в течение шести недель подряд до этого. В целом рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 15,5%.

Бензин ждет осени

В то же время с основным для России видом топлива — бензином — складывается более сложная ситуация, указывает Дмитрий Скрябин. Он напоминает, что исторически все произведенные объемы употреблялись внутри страны, а экспорт, в отличие от дизеля, не превышал 10%. «Поэтому именно в бензине более длинный горизонт запрета на экспорт»,— говорит эксперт. Дефицит бензинов в России сохраняется с конца мая из-за атак на НПЗ, сезонного пика спроса, плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ. Настоящая стабилизация, полагает господин Скрябин, вероятна осенью — по мере вывода заводов из ремонта, роста импорта и действия административных ограничений продаж, а также падения потребления.

Впрочем, биржевые котировки АИ-92, за исключением резкого всплеска 1 сентября, стабильны и находятся близко к планке в 70 тыс. руб. за тонну. Стоимость АИ-95 с 1 по 15 сентября опустилась на 5,2%, до 71,98 тыс. руб. за тонну. Хотя, по словам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, биржа сейчас не является реальным показателем состояния топливного рынка в России, так как шаг роста цены там сильно ограничен, а объемы поставок минимальны.

В рознице стоимость бензина стабильно повышалась весь последний месяц с середины августа.

С 8 по 14 сентября средние цены на заправках выросли относительно предыдущей недели на 0,36% после роста на 0,58% с 1 по 7 сентября. Основной вклад в подорожание бензинов на АЗС вносят независимые игроки, которым практически невозможно сейчас найти свободные партии топлива по цене, близкой к биржевой, отмечает господин Фролов.

Об усложнении ситуации для независимых поставщиков говорит и Дмитрий Скрябин. По его словам, после снижения биржевого норматива продаж для нефтекомпаний с 15% до 10% частным АЗС стало сложнее закупать топливо по конкурентной цене, что привело к закрытию ряда независимых заправок по стране. «Покупки импортного топлива обходятся значительно дороже, что может приводить к неконкурентным по сравнению с вертикально интегрированными заправками ценам на заправках»,— говорит эксперт.

На фоне сложностей у независимых сетей сейчас отмечается тенденция к консолидации российского топливного рынка. Число частных АЗС сокращается, а крупные ВИНК получают гарантированный внутренний сбыт и поддержку регулятора. «Крупные потребители еще в 2025 году начали переходить на прямые контракты с производителями. В среднесрочной перспективе это снижает здоровую конкуренцию в мелкооптовом и розничном сегментах, что создает фундаментальные риски для ценовой стабильности на локальных АЗС»,— говорит Павел Петров.

При этом у ВИНК, по словам Дмитрия Скрябина, прибыльность в сегменте переработки резко выросла. Но произошло это не за счет роста российских внутренних цен на топливо, а благодаря увеличению демпферных выплат от государства. Таким образом правительство компенсирует внутренним поставщикам разницу европейских цен на бензин и дизель с внутренней ценой, фактически субсидируя потребителя. «То есть рост маржи у крупных переработчиков произошел преимущественно за счет глобальной ситуации и резкого роста цен на топливо за рубежом»,— поясняет господин Скрябин.

Это подтверждают расчеты «Эйлер». По прогнозу аналитиков, маржа российских ВИНК в третьем квартале может достигнуть максимума в 2026 году за счет переработки. В частности, EBITDA продаж дизтоплива на внутреннем рынке относительно второго квартала увеличится на 67%, до 55 тыс. руб. за тонну, бензина — на 71%, до 41 тыс. руб. за тонну. Крэк-спред на бензин в третьем квартале вырастет на 16,8%, до $320 за тонну, на дизтопливо — на 14,4%, до $460 за тонну, что станет рекордом с 2024 года. В июле—сентябре эксперты «Эйлер» прогнозируют дальнейший рост оптовых цен на бензин и дизтопливо до 76 тыс. руб. за тонну и увеличение ставки демпфера до 47 тыс. руб. за тонну.

При этом в четвертом квартале эксперты ожидают ухудшения рентабельности ВИНК на фоне падения оптовых цен на дизтопливо и бензин на 12% и 17% соответственно квартал к кварталу, до 67 тыс. и 63 тыс. руб. за тонну, а также сокращения крэк-спреда (на 22% и 16% соответственно).

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко резюмирует, что в целом ситуация на российском топливном рынке постепенно стабилизируется, но пока остается сложной и неоднородной. «Если формально общий баланс удалось вывести в ноль, то остаются проблемы с логистикой, которые вряд ли можно оперативно решить. Например, такой гипотетический случай: завезли импортный бензин в Петербург, а нужен он в первую очередь в Якутии и Краснодаре. Формально в Питере профицит, но по факту топлива нет, так как этот бензин продан в другие регионы, куда его везти еще месяц. В итоге и там и там сейчас дефицит»,— поясняет эксперт.

По мнению господина Дьяченко, чтобы насытить российский рынок импортным бензином, нужно повысить цены на АЗС на 1,5 руб. на все виды топлива, что улучшило бы экономику этих операций и снизило напряжение. Помимо этого, действенной мерой стало бы предоставление возможности импортировать топливо любым хозяйствующим субъектам, отменив на импорт акциз и НДС, а не выплачивать демпфер ограниченному кругу компаний, подчеркивает он. Это с учетом защиты и оперативного ремонта НПЗ позволило бы насытить рынок небольшими партиями там, где они нужнее всего, уверен Максим Дьяченко.

Ольга Матвеева