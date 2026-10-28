Ограничения по здоровью
Насколько подорожают полисы ДМС
Убыточность в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) достигла 95%, а цены на медицинские услуги продолжают расти. В связи с этим страховые компании второй год подряд отказываются от практики удержания тарифов в ДМС и активно применяют инструменты управления риском, в том числе франшизы, исключение клиник и рисков из покрытия. Как меняется страховой продукт, изучал «Ъ-Review».
Переломный момент
Полисы ДМС дорожают на 15–20% в год и эта динамика сохранится в следующем году, сообщили «Ъ-Review» в крупнейших страховых компаниях. В 2027 году «РЕСО-Гарантия» прогнозирует удорожание полисов на 15–30%, «Росгосстрах» — на 10–15%. В «АльфаСтраховании», «Ренессанс страховании» и «Согласии» рассчитывают, что рост в среднем составит примерно 15%, в «Зетта Страховании» — 12%. В отдельных случаях увеличение стоимости может быть двукратным, отмечают в «Ингосстрахе».
Вместе с тем, согласно исследованию страхового брокера «А.Р.С. Консалтинг», 90% клиник планируют индексацию цен в 2027 году на 10–20%. Таким образом, медицинские страховки будут дорожать быстрее, чем в предыдущие годы.
По данным «А.Р.С. Консалтинг», в 2024 году увеличение страхового тарифа составило 6–10%, в 2025-м — 8–10%. Это было ниже уровня медицинской инфляции (12,7% и 13% соответственно). Раньше компании часто сдерживали повышение цен, в частности, из-за конкуренции — если бы страховщики резко повысили стоимость, клиенты ушли бы в другие компании, однако запас прочности исчерпан, говорит заместитель директора департамента андеррайтинга по личным видам страхования компании «Согласие» Светлана Федулова.
По словам госпожи Федуловой, многие страховые компании сейчас балансируют на грани маржинальности. Уровень убыточности корпоративного ДМС составляет примерно 90–95%, оценивает директор департамента развития бизнеса «Росгосстраха» Наталия Сердюцкая. Кроме того, возможностей для компенсации убытков за счет инвестиционного дохода, чем ряд страховщиков активно пользовались один-два года назад, стало намного меньше, добавляет управляющий директор «Ренессанс страхования» Юлия Галаничева.
В целом с этого года практика изменилась — страховщики повышают стоимость полисов в соответствии с темпами удорожания медицинских услуг, отмечает заместитель начальника управления продуктов медицинского страхования «РЕСО-Гарантии» Борис Болдырев. В 2026 году клиенты заплатили за ДМС на 7–15% больше, чем в 2025-м (см. “Ъ” от 26 февраля), при уровне инфляции 15%.
По итогам первого полугодия 2026 года объем сборов в ДМС вырос на 14%, до 145,7 млрд руб., следует из данных ЦБ.
Рост рынка в основном произошел за счет подорожания страховых полисов, тогда как число действующих договоров снизилось. Выплаты за этот период выросли на 16%, до 113,4 млрд руб. Рост выплат связан не только с повышением цен на медуслуги, но и с ростом обращений застрахованных в клиники. По оценкам «Ингосстраха», в первом полугодии клиенты обращались в клиники примерно на 10% чаще.
Клиентская плата
Чтобы повысить маржинальность ДМС, страховщики активно продвигают страховки с ограниченным набором услуг и расширяют перечень исключений. В первую очередь это полисы с франшизой, когда клиент оплачивает часть услуг самостоятельно в пределах какого-то лимита. Размер франшизы — это инструмент для урегулирования стоимости программы ДМС. Чем выше франшиза, тем ниже стоимость программы ДМС с клиниками (клиникой), где внедрены франшизы, поясняет директор департамента корпоративного страхования сотрудников «А.Р.С. Консалтинг» Вероника Попелышева.
Например, франшиза 20% лишь на одну из поликлиник может сэкономить в тарифе 5%, оценивает заместитель директора департамента личного страхования брокера Remind Екатерина Глушенкова. Обычно размер франшизы составляет 10–20% от стоимости полиса, говорит начальник управления личного страхования страхового брокера «Эльбрус» Юлия Максимовская. Кроме того, франшиза позволяет управлять потоком пациентов в клиниках, поскольку влияние франшизы заключается в том, что застрахованные начинают меньше обращаться в клинику, на которую введена франшиза, предпочитая ей клинику без нее, добавляет гендиректор Mains Lab Юрий Кувшинов.
Работодатели часто используют франшизы, с их применением заключается порядка 20% корпоративных договоров ДМС, оценивают в «Согазе».
В следующем году их доля может вырасти примерно на 10–15 процентных пунктов, прогнозирует госпожа Максимовская. Она отмечает, что чаще приобретать франшизу будут компании, которые в настоящий момент испытывают финансовые трудности, в первую очередь из таких секторов, как розничная торговля, логистика, строительство, малый и средний бизнес.
Неполное покрытие
Еще один способ сокращения расходов — исключение дорогостоящих лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) из программ. По данным исследования «А.Р.С. Консалтинг», этот инструмент активно использует половина опрошенных страховщиков. Экономия может составлять 10–20% в зависимости от структуры программы, оценивает госпожа Максимовская.
Существенную экономию также дает сокращение опций медицинской страховки.
Клиенты могут исключать стоматологию, госпитализацию, дорогостоящие исследования, чекапы, говорит Юлия Максимовская. Таким образом, говорят участники рынка, нередко сегодня наличие ДМС в соцпакете сотрудника становится формальным. Хотя справедливости ради надо отметить, что этот вариант рассматривается работодателем лишь в случае совсем ограниченного бюджета, чтобы «оставить хоть что-то», отмечает руководитель практики личных видов страхования страхового брокера АСТ Екатерина Львова. В этом случае за основу берутся обращения к базовым специалистам и самые необходимые анализы, исключая приемы всех дорогостоящих специалистов и услуг, уточняет она.
В целом компании, которым действительно нужно снизить стоимость, чаще готовы ввести франшизу, чем убрать услуги из программы, говорит госпожа Максимовская. «Мы крайне редко видим желание клиентов исключить дорогие ЛПУ. В основном это делают компании, которые категорически не хотят внедрять франшизу, однако доля таких клиентов незначительна»,— подтверждает госпожа Попелышева.
Кроме того, уточняют в «Согазе», покрытие можно не только сокращать, но и менять, наполняя превентивными процедурами — от профилактики до реабилитации.
Предотвратить заболевание и не допустить его перехода в хроническую форму дешевле, чем лечить осложнения, говорят страховщики.
Сейчас работодатели стали чаще обращаться к страховщикам с запросом на то, чтобы дополнить пакеты чекап-решениями, телемедициной, психологической поддержкой, защитой от редких заболеваний и реабилитацией после травм, отмечают в «Согазе». Особенно ярко, по словам страховщика, это проявляется в промышленности, где предприятия внедряют программы ранней диагностики и медицинского сопровождения работников.
Международный опыт показывает, что медицинское страхование постепенно выходит за рамки традиционной модели оплаты лечения: страховщики развивают комплексные программы управления здоровьем, включающие профилактику, раннюю диагностику, управление факторами риска и сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями, отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова.
В текущих условиях, когда медицинские услуги значительно дорожают, а работодатели взяли курс на экономию, может вырасти доля коробочных продуктов — полисов с фиксированным набором услуг. Однако значительного спроса на такие продукты участники рынка не ждут.
Коробочные продукты пользуются спросом со стороны компаний с небольшим коллективом (до 20 человек).
«В более крупных компаниях такие продукты не приживаются, поскольку работодатели предпочитают гибкие и широкие программы ДМС, которые можно адаптировать под разные категории сотрудников»,— отмечает Юлия Максимовская.
Страховщикам коробочные продукты помогают удержать адекватный уровень маржинальности за счет стандартизации, ограниченного набора услуг, низких административных расходов и предсказуемой убыточности, но в корпоративном ДМС этот эффект ограничен узким сегментом малых коллективов, поясняют участники страхового рынка.
По словам госпожи Максимовской, встречаются случаи, когда страховщики используют кросс-продажи продуктов. Однако скидки страховщика по ДМС за счет другой линии бизнеса — довольно редкое явление, поясняет Екатерина Глушенкова. «Например, страхование имущества и ДМС — разные команды и разные профит-центры у страховщиков. ДМС — очень сложный продукт, невозможно просто так, без погружения, дать скидку. К тому же какой-то из двух видов должен быть маржинальным, чтобы обеспечить скидку для другого вида страхования»,— указывает она.