Ограничения по здоровью

Клиенты могут исключать стоматологию, госпитализацию, дорогостоящие исследования, чекапы, говорит Юлия Максимовская. Таким образом, говорят участники рынка, нередко сегодня наличие ДМС в соцпакете сотрудника становится формальным. Хотя справедливости ради надо отметить, что этот вариант рассматривается работодателем лишь в случае совсем ограниченного бюджета, чтобы «оставить хоть что-то», отмечает руководитель практики личных видов страхования страхового брокера АСТ Екатерина Львова. В этом случае за основу берутся обращения к базовым специалистам и самые необходимые анализы, исключая приемы всех дорогостоящих специалистов и услуг, уточняет она.