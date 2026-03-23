У ДМС подскочило давление

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в России в прошлом году оказался под давлением двух негативных факторов — резкого роста стоимости медицинских услуг и сокращения бюджетов у работодателей. Несмотря на продолжающийся интерес крупных компаний к ДМС как одному из инструментов удержания кадров, они все чаще оптимизируют соцпакеты: отказываются от наиболее затратных услуг и используют франшизы. В результате рынок ДМС постепенно смещается от расширения покрытия к управлению убыточностью и точечной настройке полисов.

Диагноз: рост расходов

Рынок корпоративного ДМС по итогам 2025 года вырос на 14,2%, до 258,3 млрд руб., следует из данных Банка России. Средняя страховая премия на страхование одного сотрудника увеличилась на 2,4 тыс. руб., до 9,4 тыс. руб. Совокупное число застрахованных работодателями по ДМС сотрудников выросло всего на 0,9%.

На динамику рынка ДМС оказывало влияние повышение средней стоимости страховой защиты и стоимости полиса, что связано с удорожанием медицинских товаров и услуг, а также повышение обращаемости застрахованных по полисам, в том числе из-за введения профилактических мероприятий, например чекапов, поясняет директор департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Надежда Минина.

В среднем медицинская инфляция в 2025 году составила 12–15%, следует из оценок опрошенных «Ъ-Review» страховщиков. На нее повлиял рост стоимости медицинского оборудования и расходных материалов, а также увеличение зарплаты медперсонала на фоне острого дефицита кадров в отрасли. Ключевым трендом на рынке стал резкий скачок обращаемости владельцев полисов ДМС.

Количество страховых выплат по ДМС выросло на 23,7%, а их объем — на 21,6% (до 230 млрд руб.).

Это отражает как расширение спроса на страхование, так и влияние медицинской инфляции на стоимость услуг, поясняет заместитель начальника управления продуктов медицинского страхования «РЕСО-Гарантии» Борис Болдырев.

Тарифы на ДМС для клиентов выросли в диапазоне от 8% до 13%, говорит управляющий директор «Ренессанс Страхования» Юлия Галаничева. Такой разброс объясняется структурой конкретной программы, объемом покрытия и списком включенных лечебно-профилактических учреждений. «В некоторых случаях клиники запрашивали повышение ставок более чем на 25%, что вынуждало страховщиков и клиентов пересматривать условия сотрудничества»,— рассказывает эксперт. Директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина также говорит о росте стоимости услуг медицинских клиник в размере от 10% до 25% в зависимости от уровня клиник.

Помимо повышения тарифов также наблюдалось ужесточение контроля со стороны страховщиков. 22% клиник отметили сокращение доли оплаченных услуг, 31% — уменьшение объема согласованных услуг, приводит данные опроса, проведенного компанией, директор «Яков и партнеры» Анна Бабина. По ее словам, страховые компании сейчас тщательнее проверяют назначения на предмет дополнительных оплат.

Полисам урезают аппетит

Если раньше рынок ДМС рос за счет расширения покрытия ради привлечения и удержания сотрудников хорошим наполнением соцпакета, то сейчас идет тренд на оптимизацию и сокращение расходов. Компании пересматривают лимиты и исключают наиболее затратные риски. Чаще всего под корректировку попадает стоматология — традиционно одна из самых убыточных услуг в ДМС.

Около 50% корпоративных клиентов при пролонгации договора в 2025 году в той или иной степени пересматривали условия договора, рассказали в «Ренессанс Страховании».

Сегодня часто выбор делается в пользу более бюджетных решений. Это необязательно клиники более низкого ценового сегмента, это могут быть географически более удаленные отделения или медучреждения того же уровня, но готовые предоставить скидку за объем. В страховом брокере Remind приводят свою статистику: если в первой половине 2025 года многие компании принимали решение о расширении покрытия, то во второй половине года и сейчас основной фокус примерно 400 работодателей в портфеле брокера направлен на сохранение текущей программы. Случаи оптимизации с урезанием покрытия не носят массового характера и больше обусловлены бизнес-ситуацией в конкретной компании: сокращение штата, локальные задачи по снижению затрат.

Главным трендом 2025 года стал рост популярности франшиз. В СОГАЗе говорят, что сегодня порядка 20% от общего количества корпоративных договоров ДМС заключено с применением франшизы. В «Ренессанс Страховании» отмечают, что доля их клиентов, использующих в договорах франшизу, выросла примерно с 40% до 60%, а средний размер самой франшизы увеличился с 10% до 20%. Это позволяет бизнесу значительно снизить стоимость страховой программы без потери ее качества, а сотрудники могут самостоятельно добавлять в программу нужные клиники без дополнительного согласования.

Для экономии работодатели выбирают кастомизацию и сегментацию пакетов и переходят от модели «широкое покрытие для всех» к более адресным программам для разных категорий персонала — промышленные предприятия, работники в офисе и топ-менеджмент, говорит Надежда Минина. Можно отметить также рост интереса к более длинным контрактам и «ограничителям роста цены». Каждый пятый договор ДМС, заключенный на два-три года, предполагает не фиксированную цену, а максимально допустимый процент роста стоимости.

Также бизнес переориентируется с лечения на профилактику, включая раннюю диагностику.

Страховщики отмечают спрос на программы управления здоровьем персонала и полного обследования коллектива. «Особенно ярко этот запрос проявляется в промышленности. Работодатели все чаще просят дополнить пакеты чекап-решениями, включают в полисы услуги телемедицины и психологической поддержки»,— отмечают в СОГАЗе.

Кроме того, многие работодатели дополняют социальный пакет программами страхования от несчастных случаев и болезней (НСиБ). Этот полис предлагает сотруднику выплаты в результате потери трудоспособности или за травмы, полученные на производстве, также НСиБ обеспечивает финансовую защиту семьи на случай потери кормильца. Актуальность этого продукта вызвана и экономической логикой: расходы на него полностью относятся к затратам, связанным с производством и реализацией, что позволяет бизнесу оптимизировать налогооблагаемую базу.

При этом о массовом отказе от ДМС речи не идет. Например, в «Ренессанс Страховании» доля компаний, полностью убравших ДМС из соцпакета, составила менее 1% от портфеля клиентов. «Это говорит о том, что ДМС стало неотъемлемой частью компенсационного пакета. Работодатели, несмотря на оптимизацию бюджетов, предпочитают сохранять эту льготу»,— поясняет Юлия Галаничева. В СОГАЗе и «Росгосстрахе» подтверждают эту тенденцию и отмечают повышенный интерес к ДМС со стороны малого и среднего бизнеса параллельно с сохранением ведущей роли крупных компаний (традиционно программы добровольного медицинского страхования для своих сотрудников приобретают крупные компании из секторов IT, финансов, промышленности и транспорта).

Крупные компании сохраняют высокий спрос на ДМС изза конкуренции за квалифицированных специалистов. Дополнительными факторами стали ускоренное развитие промышленности и государственная поддержка целого ряда отраслей. У многих предприятий появились ресурсы, чтобы расширять пакеты добровольного медицинского страхования. «Это заметно поддержало рынок в 2023–2024 годах: мы видели рост числа корпоративных клиентов, в том числе в среднем и малом бизнесе, а также в отраслях с особенно высокой конкуренцией за персонал: IT, финансы, производство»,— говорит директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анастасия Скурихина. А вот в сегментах с низкой маржинальностью (мелкая розница, услуги) и в компаниях, столкнувшихся с падением спроса, наблюдается оптимизация — переход на договоры с франшизой, сокращение перечня услуг или возврат к выплатам компенсаций за лечение, отмечают в «Яков и партнеры».

При этом несмотря на то, что при высокой убыточности корпоративного ДМС страховщики повышают тарифы или сокращают покрытие, для новых клиентов страховые компании готовы проводить более лояльную ценовую политику, говорит Надежда Минина.

Полису добавят стоимости

Страховщики ожидают, что стоимость программ ДМС в 2026 году может вырасти на уровне 13–15% под влиянием медицинской инфляции. При этом интерес работодателей к ДМС, скорее всего, сохранится на высоком уровне. Полис медицинского страхования остается одним из наиболее востребованных элементов социального пакета и важным инструментом удержания и найма персонала, отмечает Борис Болдырев.

Однако фокус внимания корпоративных клиентов сместится — вопрос «Есть ли у нас ДМС?» заменяется на «Насколько эффективно работают наши инвестиции в ДМС?», считает Юлия Галаничева. Компании будут более тщательно мониторить убыточность программ, активнее внедрять гибкие схемы с франшизами и сегментировать покрытие для разных категорий сотрудников.

В 2026 году продолжится тренд на софинансирование, а также рост доли корпоративных договоров с участием сотрудников в оплате услуг до 35–40%.

Компании будут экономить за счет сокращения профилактических услуг, исключения дорогих анализов и вывода дорогих клиник из массовых программ, а также за счет использования разных уровней полисов для разных групп персонала (ключевые специалисты и рядовые сотрудники), говорит Анна Бабина.

«С учетом того что в России порядка 75 млн человек работают по трудовым договорам, потенциал роста корпоративного ДМС остается значительным. Ограничивающими факторами могут выступать в основном только платежеспособность работодателей и их заинтересованность в предоставлении ДМС»,— делает вывод директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анастасия Скурихина.

Анна Абрамцева