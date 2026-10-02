Лечение за чужой счет

Интерес к страхованию от самых тяжелых заболеваний ежегодно растет, и по итогам прошлого года объем покупок таких полисов увеличился примерно на 30%. В этом году страховщики рассчитывают на еще более значительную динамику, и это связано не только с ростом заболеваемости, но и с усилиями страховщиков по увеличению продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

На протяжении пяти лет интерес клиентов к покупке полисов от критических заболеваний увеличивается в среднем на 30%, рассказывают участники страхового рынка. По итогам восьми месяцев 2026 года спрос на такие полисы в «СберСтраховании» вырос на 64%, в «Ренессанс страховании» — на 30%, в «РЕСО-Гарантии» — на 50%, в «Ингосстрахе» — более чем на 20%. У ВСК и «Росгосстраха» динамика на уровне 10%. У «Зетта Страхование жизни» спрос вырос на 23%, у «Росгосстрах Жизни» — на 30%, у «МАКС-Жизни» — более чем на 50%. По оценкам руководителя страхового направления финтех-группы «Свой» Алии Валиуллиной, у отдельных страховых компаний количество договоров могло увеличиться в несколько раз год к году, а в среднем по рынку рост можно оценить в 20–30%. Всего число договоров по итогам восьми месяцев составило 100–125 тыс.

Страхование от критических заболеваний — это финансовая защита на случай выявления у человека серьезных проблем со здоровьем.

К ним относят состояния, которые представляют угрозу для жизни человека или значительно ухудшают ее качество. Это онкология, инфаркт миокарда и инсульт, почечная недостаточность, болезни Альцгеймера и Паркинсона, слепота и глухота, а также утрата речи, конечностей, паралич, рассеянный склероз. Также в рамках такого страхования может оплачиваться оперативное вмешательство, например трансплантация органов или операции на клапанах сердца и аорте.

Страховщики покрывают выявление критических заболеваний в рамках отдельных программ или включают в полис ДМС (как для физлиц, так и для юрлиц), а также накопительного (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни.

На страхование компании готовы брать клиентов от 18 до 65 лет без диагноза на момент приобретения полиса. Стоимость страховки начинается от нескольких тысяч рублей и может составлять до 50 тыс. руб. ежегодно, а страховые суммы исчисляются сотнями тысяч рублей и у отдельных компаний достигают 170 млн руб. Страховщики либо оплачивают лечение, либо выплачивают клиенту единоразовую компенсацию.

Опасные риски

По словам участников рынка, одна из главных причин роста спроса — повышение уровня заболеваемости, в частности выявление онкологии. Люди все чаще сталкиваются с онкологическими заболеваниями у них самих или у близких, поэтому лучше понимают связанные с ними риски, говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Проведенный компанией опрос, в котором приняли участие 1,2 тыс. человек из всех федеральных округов России, показал, что у близких людей 29% респондентов уже выявлялись опухоли — как доброкачественные, так и злокачественные. При этом 31% участников признались, что в случае онкологического диагноза у близкого они больше всего опасаются именно финансовых трудностей и необходимости искать средства на лечение.

Стоимость полноценного курса терапии сложной формы онкологии или нейрохирургической операции в ведущих федеральных центрах РФ или за рубежом варьируется от 3 млн до 15 млн руб., говорит гендиректор «МАКС-Жизни» Андрей Мартьянов. «Для большинства семей среднего класса это катастрофический удар по финансовой стабильности. Полис за относительно небольшие ежегодные взносы перекладывает этот гигантский риск на плечи страховщика»,— поясняет эксперт.

На востребованность такого страхования также влияет рост информированности. Все чаще появляются сообщения о том, что онкология молодеет, а стоимость лечения стремительно растет, что вызывает у людей опасения и стимулирует интерес к страхованию, считает директор департамента андеррайтинга, методологии и управления портфелем медицинского страхования «Зетта Страхования» Ирина Филатова.

Подешевела и упростилась диагностика — чем больше людей узнают диагноз на ранней стадии, тем больше запрос на защиту от таких рисков, поясняют в «Югории». Со своей стороны, страховщики стали подробнее рассказывать о том, как устроены программы страхования от опасных заболеваний и какие расходы они позволяют покрыть.

Непростой путь

Как правило, участники рынка страхуют различные критические заболевания в рамках одного полиса. Так, «РЕСО-Гарантия» покрывает онкологию, кардио- и нейрохирургию, трансплантацию костного мозга, «Т-Страхование» — также онкологические заболевания, болезни сердца и мозга.

Вместе с тем некоторые страховщики делят программы на базовые и расширенные. В базовую программу входит только лечение онкологии, в расширенную программу включены замена и восстановление сердечных клапанов, аортокоронарное шунтирование, ангиопластика, стентирование, хирургическое лечение нарушений ритма сердца, нейрохирургические вмешательства на головном мозге, трансплантация костного мозга и трансплантация органов, поясняет управляющий директор «Ренессанс страхования» Юлия Галаничева. В «Росгосстрахе» базовый продукт покрывает только лечение онкологических заболеваний, а расширенный — проведение кардио- и нейрохирургических операций, а также реабилитацию после инфаркта и инсульта.

На этапе оформления полиса клиента могут попросить пройти медицинское обследование — как правило, это происходит, если страховая сумма превышает 5 млн руб., говорит гендиректор «Эверия Лайф» Евгений Щекланов.

Кроме того, важно знать, что страховка начинает действовать спустя 90–180 дней с даты заключения договора.

«Эти меры необходимы, чтобы исключить случаи страхового мошенничества, в частности когда человек уже знает о заболевании и пытается получить страховку в период ремиссии»,— уточняет господин Щекланов.

При постановке диагноза клиент обращается в свою страховую компанию или в сервисный центр, представляющий интересы страховщика, после чего информация проверяется и при признании случая страховым организуется предусмотренное программой страхования лечение, поясняет начальник отдела разработки и развития страховых продуктов и программ компании «Ингосстрах» Алексей Шрамко. Медицинская проверка на этом этапе необходима, чтобы определить стадию заболевания, поскольку зачастую начальные стадии болезней не входят в страховое покрытие, уточняет господин Щекланов.

Многообразная защита

Наиболее распространенный способ страхового возмещения — организация и оплата лечения, а отличия заключаются в дополнительных опциях. Например, «Зетта Страхование жизни» также включает в программу оплату медицинских препаратов. Программа «АльфаСтрахования» предусматривает не только обеспечение дорогостоящими препаратами, но и реконструктивную хирургию, которая помогает человеку вернуться к полноценной жизни после болезни. «Росгосстрах» помимо оплаты лечения и реабилитации предусматривает единоразовую страховую выплату в размере 200 тыс. руб. на любые траты, в частности на сохранение уровня жизни при больничных за свой счет.

В рамках страхования от критических заболеваний у клиентов есть возможность получить лечение не только в России.

По словам директора медицинского страхования «СберСтрахования» Натальи Хариной, специалисты страховой компании не только подбирают профильную клинику, но и организовывают перелет и проживание как по России, так и за рубежом, если это необходимо, а также помогают человеку получить второе врачебное мнение. «Ренессанс страхование» и «Согласие-Вита» также дают возможность получить лечение за границей.

Главные нюансы, на которые важно обращать внимание при покупке полиса,— это исключения по ранее диагностированным заболеваниям, точный перечень покрываемых диагнозов, лимиты на разные виды лечения и необходимость согласовывать лечение со страховщиком. Данный полис не заменяет обычный ДМС и не покрывает любую медицинскую помощь, подытоживает госпожа Валиуллина. «Нужно смотреть, какие заболевания и стадии покрываются, какие есть исключения, каков период ожидания, до какого возраста действует программа, где можно лечиться, и обязательно понимать, что именно вы получите при страховом случае: деньги, организацию и оплату лечения или и то и другое»,— отмечают в «Эверия Лайф».

Страхование ради маржи

Вместе с тем страхование от критических заболеваний выгодно страховщикам. Такие продукты заметно повышают лояльность клиентов и укрепляют взаимодействие по другим видам страхования, говорят в ВСК. Эти полисы хорошо продаются и как отдельные продукты, и как дополнение к классическому ДМС, а успешные кейсы по лечению заболевшего застрахованного положительно влияют на репутацию страховой компании, которая получает лояльного клиента на всю жизнь, уточняют в «Югории». По словам госпожи Купцовой, для страховщика это маржинальный продукт. Показатель маржинальности составляет примерно 10%, оценивают эксперты.

Данный вид страхования помогает и росту рынка НСЖ в целом. «Главная проблема классического НСЖ — неготовность клиентов платить очередные взносы за второй, третий годы. Когда клиент регулярно пользуется чекапами и знает, что его семья застрахована от онкологии, лояльность вырастает в разы. Уровень продления по нашим гибридным программам превышает 92%»,— поясняет господин Мартьянов.

Рынок прошел путь от дорогих программ для состоятельных клиентов с лечением за рубежом до более доступных полисов с лечением в России, говорит госпожа Валиуллина. Сейчас сегмент можно оценить примерно в 3–3,5 млрд руб. ежегодных премий, в перспективе нескольких лет он может вырасти до 6–8 млрд руб. за счет продаж через банки, работодателей, программы ДМС и страхование жизни, уверена она. Партнер Б1 Татьяна Самсонова отмечает, что спрос будет подстегивать в том числе молодая аудитория, для которой забота о здоровье является важной частью образа жизни.

Александра Лебедева