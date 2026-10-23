Средний надой на одну корову в Удмуртии вырос почти на 3% в январе—сентябре

Всего в республике за указанный период было произведено 822,2 тыс. т молока, прирост в годовом выражении — 5,9%. По объему республика заняла второе место в ПФО после Татарстана. Численность коров в Удмуртии на конец сентября составила 117,2 тыс. голов, что на 1,8 тыс. больше, чем годом ранее.