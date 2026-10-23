Арбитраж признал недействительным договор аренды спорткомплекса в Пермском округе

Как ранее установила прокуратура, договор был заключен администрацией муниципалитета с юридическим лицом без оценки негативных последствий для населения. В ходе рассмотрения дела прокурор заявил о недопустимости ограничения прав детей, занимающихся спортом, а также обратил внимание суда на взимании арендатором платы за возможность занятий спортом.