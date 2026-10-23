Бах, тыквенный спас и 37 лет Дистемпера

На предстоящей неделе в Челябинске сразу несколько событий объединит хэллоуинская тема: в «Штабе хранителей наследия» представят концерт-спектакль об эпидемиях прошлого, а Svoboda2 превратится в площадку для фрик-шоу с клеткой страшных персонажей. Любителей классики в пятницу ждут на редкий концерт органной и клавирной музыки Иоганна Себастьяна Баха и его сыновей, в четверг OZZ Club завершит насыщенную концертную неделю юбилейным туром Distemper — 37 лет на ска-панк-сцене.

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