В Туапсе гречка подорожала на 27,2%

Рис шлифованный в Сочи подешевел с 138,36 до 132,17 руб. (-4,5%), в Туапсе — подорожал с 118,30 до 121,58 руб. (+2,8%). Пшено в Сочи выросло с 62,06 до 67,14 руб. (+8,2%), в Туапсе — с 60,04 до 65,66 руб. (+9,4%). Вермишель в Сочи подорожала с 177,11 до 188,79 руб. (+6,6%), в Туапсе — с 129,87 до 131,10 руб. (+0,9%). Макароны высшего сорта в Сочи выросли с 150,79 до 180,20 руб. (+19,5%), в Туапсе — с 114,88 до 119,23 руб. (+3,8%). Хлеб из ржаной муки в Сочи подорожал с 154,59 до 155,98 руб. (+0,9%), в Туапсе — подешевел с 120,01 до 113,60 руб. (-5,3%). Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в Сочи выросли с 146,94 до 151,06 руб. (+2,8%), в Туапсе — снизились с 121,60 до 113,94 руб. (-6,3%). Пшеничная мука в Сочи подорожала с 67,83 до 68,56 руб. (+1,1%), в Туапсе — с 61,92 до 63,92 руб. (+3,2%).