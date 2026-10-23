СКА включил турборежим

Самое интересное началось дальше. «Сибирь» забросила три шайбы в ответ. И зрители, конечно, были в полном недоумении: то ли такой сильный соперник пожаловал на «СКА Арену», то ли армейцы еще хуже стали играть в обороне под руководством главного тренера Андрея Разина, сменившего в воскресенье Игоря Ларионова. К слову, новому наставнику СКА сегодня, 23 октября, исполнилось 53 года. И команда в итоге преподнесла ему подарок, выиграв матч с «Сибирью» 6:3. Самое удивительное, что снова повели в счете армейцы уже в первом периоде, сумев после трех голов «Сибири» забить свои три. Перелом наступил не только из-за того, что хозяева хорошо сыграли в нападении (дважды отличился Василий Глотов, один раз — американский легионер Рокко Гримальди), но и потому, что тренерский штаб СКА заменил вратаря Артемия Плешкова на Сергея Иванова. Тот оставил ворота до финальной сирены в неприкосновенности. А Плешков слишком нервничал, как признался Разин на послематчевой пресс-конференции.