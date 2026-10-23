СКА включил турборежим
в матче с «Сибирью»
Хоккеисты СКА прервали серию неудач в чемпионате КХЛ, обыграв на своей площадке «Сибирь» 6:3. Редкий для хоккея случай — в первом периоде было заброшено семь шайб. Это была первая для армейцев победа под руководством нового главного тренера Андрея Разина.
До встречи с «Сибирью» петербуржцы проиграли в чемпионате КХЛ шесть матчей подряд. До антирекорда, который команда установила под руководством тренера Игоря Ларионова в прошлом сезоне — семь поражений — оставалась одна неудача. Разумеется, петербуржцы были полны решимости остановить серию. До такой степени, что 21-летний форвард Амир Нугманов открыл счет уже на 3-й минуте, протолкнув шайбу в ворота с острого угла. Это был его первый матч в КХЛ и первая заброшенная шайба.
Самое интересное началось дальше. «Сибирь» забросила три шайбы в ответ. И зрители, конечно, были в полном недоумении: то ли такой сильный соперник пожаловал на «СКА Арену», то ли армейцы еще хуже стали играть в обороне под руководством главного тренера Андрея Разина, сменившего в воскресенье Игоря Ларионова. К слову, новому наставнику СКА сегодня, 23 октября, исполнилось 53 года. И команда в итоге преподнесла ему подарок, выиграв матч с «Сибирью» 6:3. Самое удивительное, что снова повели в счете армейцы уже в первом периоде, сумев после трех голов «Сибири» забить свои три. Перелом наступил не только из-за того, что хозяева хорошо сыграли в нападении (дважды отличился Василий Глотов, один раз — американский легионер Рокко Гримальди), но и потому, что тренерский штаб СКА заменил вратаря Артемия Плешкова на Сергея Иванова. Тот оставил ворота до финальной сирены в неприкосновенности. А Плешков слишком нервничал, как признался Разин на послематчевой пресс-конференции.
Интересно, что голкипер «Сибири» Михаил Бердин, когда-то игравший за СКА (такое впечатление, что все, кто выступает в КХЛ, когда-то играли за СКА — такая массовая и беспорядочная кадровая политика была у клуба), тоже отправился отдыхать в первом периоде. Это случилось, когда СКА повел в счете 4:3. В начале второй двадцатиминутки нападающий Валентин Зыков забросил пятую шайбу армейцев (и свою вторую в сезоне), и после этого игра надолго ушла в «режим ожидания». В следующий раз красный свет за воротами загорелся в середине третьего периода — когда форвард СКА Василий Атанасов добил шайбу в сетку после передачи вдоль ворот защитника Егора Савикова. Стало ясно, что армейцы своего не упустят. Счет на табло уже не изменился.
На послематчевой пресс-конференции тренер СКА Андрей Разин отметил, что с его приходом фон в команде изменился, но еще осталась нервозность, не хватает солидности. Нервозность, по словам Разина, исчезнет, когда новые требования будут у игроков «в крови» и «отлетать от зубов». Тренер СКА пока ищет сочетания игроков в звеньях, он приверженец того, чтобы тройки получали на площадке равное время, а перестановки в них делались только тогда, когда у кого-то что-то не получается.
Дальше петербуржцев ждет более серьезный соперник — ЦСКА. С ним они сыграют 25 октября. После победы над «Сибирью» СКА занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, отставая от ЦСКА, который лидирует, на семь очков. Два очка отделяют армейцев от «Шанхайских драконов», идущих шестыми, на одно и два очка соответственно они опережают минское и московское «Динамо».