Саратовская область заморозила расходы на льготные лекарства
В 2027 году на эти цели выделят столько же, сколько в 2025
На обеспечение граждан льготными препаратами в 2027 году из областного бюджета планируется направить более 5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин на совещании в правительстве 22 октября.
По словам господина Бусаргина, формирование главного финансового документа «проходит в жестких условиях», однако власти намерены сохранить социальные обязательства в полном объеме. «В первую очередь в проекте на следующий год предусмотрено полное финансирование обеспечения граждан льготными лекарствами. Как и в прошлом году, по областной части это составляет более 5 млрд руб.», — приводятся слова губернатора в его Telegram-канале.
Речь идет о проекте бюджета на 2027–2029 годы, который правительство области одобрило накануне. Согласно представленным минфином региона параметрам, доходы казны в 2027 году запланированы в объеме 158,5 млрд руб., расходы — 168 млрд руб. Таким образом, дефицит составит около 9,5 млрд руб., что более чем вдвое превышает показатель, заложенный в действующем законе о бюджете (4,17 млрд руб. на 2027 год). На социальную сферу в целом предполагается направить 108,4 млрд руб. Публичные слушания по проекту прошли 20 октября.
В 2025 года, когда на эти цели было направлено 5,3 млрд руб. В 2026 году финансирование ЛЛО в Саратовской области было увеличено до 6,2 млрд руб. Для сравнения: в 2024 году по областной программе выделялось более 3 млрд руб. Рост расходов стал ответом на острый дефицит препаратов: в феврале 2025 года минздрав региона публично заявлял о нехватке порядка 3 млрд руб., предупреждая о рисках для пациентов с сахарным диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.