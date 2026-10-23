Саратовская область заморозила расходы на льготные лекарства

В 2025 года, когда на эти цели было направлено 5,3 млрд руб. В 2026 году финансирование ЛЛО в Саратовской области было увеличено до 6,2 млрд руб. Для сравнения: в 2024 году по областной программе выделялось более 3 млрд руб. Рост расходов стал ответом на острый дефицит препаратов: в феврале 2025 года минздрав региона публично заявлял о нехватке порядка 3 млрд руб., предупреждая о рисках для пациентов с сахарным диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.