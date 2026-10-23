В Дагестане выдачи автокредитов выросли в сентябре на 16%

Общероссийский рынок в сентябре двигался слабее, чем Ставрополье и Дагестан. ОКБ насчитало 112,75 тыс. автокредитов на 179,11 млрд руб. По сравнению с августом число выдач и их сумма сократились на 2%, а в годовом выражении — на 14% и 10% соответственно. При этом за третий квартал россияне оформили 332,38 тыс. автокредитов на 527,24 млрд руб. Это на 8% меньше по количеству и на 1% меньше по сумме, чем годом ранее, но на 1% и 3% больше, чем во втором квартале 2026 года.