В Дагестане выдачи автокредитов выросли в сентябре на 16%
В сентябре банки выдали жителям Ставропольского края 2 280 автокредитов на 3,17 млрд руб. Количество договоров выросло к августу на 3%, однако объем выдач снизился на 2%. Средний заем составил 1,39 млн руб., средний срок — 78 месяцев, или шесть с половиной лет. По объему автокредитования Ставрополье заняло 15-е место среди регионов России, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за сентябрь 2026 года.
В других регионах Северо-Кавказского федерального округа динамика разошлась. В Дагестане банки выдали 305 автокредитов на 370 млн руб. — на 16% больше по числу договоров, чем в августе, при неизменном объеме. Средний кредит составил 1,22 млн руб., а средний срок — 76 месяцев. В Кабардино-Балкарии оформили 345 займов на 580 млн руб.; месяц к месяцу число снизилось на 4%, объем — на 6%. В Северной Осетии банки выдали 391 кредит на 560 млн руб., увеличив число на 11%, а объем — на 8%. Средний заем там достиг 1,44 млн руб., срок — 80 месяцев.
Масштаб выдач в этих республиках заметно уступает Ставрополью, но средние суммы и сроки различаются. Самый крупный средний кредит среди приведенных регионов ОКБ зафиксировало в Кабардино-Балкарии — 1,68 млн руб. Дагестан выделяется противоположным показателем: 1,22 млн руб., меньше, чем в Ставропольском крае и Северной Осетии. В таблице ОКБ за сентябрь нет отдельных строк по Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. В сопровождающем релизе бюро отмечает, что за девять месяцев в Дагестане, Чечне и Ингушетии на тысячу жителей пришлось менее одного нового автокредита.
Общероссийский рынок в сентябре двигался слабее, чем Ставрополье и Дагестан. ОКБ насчитало 112,75 тыс. автокредитов на 179,11 млрд руб. По сравнению с августом число выдач и их сумма сократились на 2%, а в годовом выражении — на 14% и 10% соответственно. При этом за третий квартал россияне оформили 332,38 тыс. автокредитов на 527,24 млрд руб. Это на 8% меньше по количеству и на 1% меньше по сумме, чем годом ранее, но на 1% и 3% больше, чем во втором квартале 2026 года.
Отдельная статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ) показывает, что сдерживающие факторы затрагивают и Северный Кавказ. По данным бюро, в сентябре на Ставрополье выдали 2,1 тыс. автокредитов — на 20,2% меньше, чем годом ранее. Край вошел в пятерку регионов с самым сильным годовым снижением среди 30 лидеров по количеству выдач. НБКИ также сообщило, что банки отклонили 74,1% заявок на автокредит в Ставропольском крае, на 3,5 процентного пункта больше, чем в августе. НБКИ объясняет общероссийское снижение высокими ставками, ростом цен на машины и осторожностью банков.
Данные ОКБ и НБКИ нельзя напрямую подставлять друг вместо друга: в релизах бюро приводят разные итоги выдач. ОКБ в региональной таблице показывает сентябрь к августу, тогда как НБКИ позволяет сравнить число кредитов в Ставрополье с прошлогодним сентябрем. Оба среза указывают на неоднородность рынка: в одном месяце число выдач в Ставрополье немного выросло, но годовой показатель НБКИ остается заметно ниже.
Банки ужесточили отбор заемщиков и по требованиям регулятора. С октября для целевых автокредитов действует лимит: доля выдач клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50% не должна превышать 20%, а с нагрузкой выше 80% — 1%. В третьем квартале пределы составляли 25% и 5%. Эти ограничения задают банкам максимальную долю рискованных договоров, но не запрещают выдавать автокредиты всем клиентам с высокой долговой нагрузкой. Параметры на четвертый квартал установил Банк России.
Еще один фактор — приостановка федеральных льготных программ. С 30 сентября Минпромторг остановил льготное автокредитование и лизинг после досрочного исчерпания годовых лимитов. На 2026 год в бюджете предусматривали 20 млрд руб. на льготные автокредиты и 30 млрд руб. на лизинг. В ведомстве не назвали срок возобновления программ. ОКБ считает, что субсидии производителей и дилеров не смогут полностью заменить государственную поддержку. Для покупателей в СКФО это означает, что доступность машины в кредит все сильнее зависит от банковской оценки заемщика и скидок конкретного производителя.