В пермском аэропорту из-за атаки БПЛА задерживается вылет 14 рейсов

Кроме того, на 4 часа 50 минут задерживается рейс из Казани авиакомпании «ЮВТ Аэро» (время по расписанию — 13:00), на 1 час 51 минуту — из Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия» (время по расписанию — 13:20), на 6 часов 35 минут — из Самары авиакомпании «ЮВТ Аэро» (время по расписанию — 18:05). Также задерживаются два рейса из Антальи авиакомпаний «Ural Airlines» и «Победа» на 6 часов 54 минуты (время по расписанию — 6:15) и на 4 часа 45 минут (время по расписанию — 19:30).