В пермском аэропорту из-за атаки БПЛА задерживается вылет 14 рейсов
Согласно онлайн-табло, 23 октября в Большом Савино на семь часов задерживается рейс в Сочи авиакомпании «Россия» (время по расписанию — 5:30), на 7 часов 20 минут — в Калининград авиакомпании «Nordwind Airlines» (время по расписанию — 7:20), на 6 часов 55 минут в Анталью авиакомпании «Ural Airlines» (время по расписанию — 7:30), на 4 часа 33 минуты — в Самару авиакомпании «ЮВТ Аэро» (время по расписанию — 14:00), на 6 часов 5 минут — в Ташкент авиакомпании «ЮВТ Аэро» (время по расписанию — 19:15).
Также задерживаются три рейса в Санкт-Петербург авиакомпаний «Победа» и «Россия» на 5 часов 55 минут (время по расписанию — 5:40), на семь часов (время по расписанию — 6:00) и на два часа (время по расписанию — 14:20).
Также задерживаются шесть рейсов в Москву авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот»: на 6 часов 15 минут (время по расписанию — 5:15), на 8 часов 15 минут (время по расписанию — 6:10), на 5 часов 30 минут (время по расписанию — 6:25), на 7 часов 55 минут (время по расписанию — 6:35), на два часа (время по расписанию — 13:30) и на 3 часа 55 минут (время по расписанию — 20:40).
Рейс в Махачкалу авиакомпании «Азимут» был перенесен с 6:50 на 13:00, а после отменен. Также отменен рейс авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды на 14:45.
Кроме того, на 4 часа 50 минут задерживается рейс из Казани авиакомпании «ЮВТ Аэро» (время по расписанию — 13:00), на 1 час 51 минуту — из Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия» (время по расписанию — 13:20), на 6 часов 35 минут — из Самары авиакомпании «ЮВТ Аэро» (время по расписанию — 18:05). Также задерживаются два рейса из Антальи авиакомпаний «Ural Airlines» и «Победа» на 6 часов 54 минуты (время по расписанию — 6:15) и на 4 часа 45 минут (время по расписанию — 19:30).
Кроме того, задерживаются три рейса из Москвы. На 5 часов 35 минут задерживается рейс через Уфу (время по расписанию — 8:25) и на 5 часов 20 минут рейс через Челябинск (время по расписанию — 8:30) авиакомпании «Победа». Также на 1 час 28 минут задерживается прямой рейс из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» (время по расписанию — 12:40).
Рейс из Минеральных Вод авиакомпании «Азимут» был перенесен с 5:50 на 12:25, а после отменен. Также отменен рейс авиакомпании «Азимут» из Махачкалы на 13:45.