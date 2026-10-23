Выше баллом
В 2026 году вырос спрос на обучение в вузах Ростова-на-Дону
Приемная кампания 2026 года в Ростове-на-Дону показала рост спроса на высшее образование, в некоторых вузах почти вдвое. При этом количество зачисленных осталось примерно на уровне прошлого года. Главным изменением стало повышение проходных баллов, наиболее заметное на инженерных и технических направлениях обучения.
В 2026 году абитуриенты подали в Донской государственный технический университет (ДГТУ) 170,9 тыс. заявлений. Это в 1,9 раза больше, чем в 2025 году, сообщили Guide в пресс-службе учебного заведения. При этом количество зачисленных — 17,4 тыс. человек — год к году практически не изменилось. В вузе сообщили, что бюджетных мест в этом году стало на 300 больше и достигло 6,9 тыс.
Спрос на обучение в Южном федеральном университете (ЮФУ) в сравнении с прошлым годом вырос на 18%, подано 117,3 тыс. заявлений. На бюджет зачислили 5576 человек, еще 2062 поступили на коммерческое отделение. В Институте управления, бизнеса и права (ИУБиП) набор на программы бакалавриата, по данным вуза, остался на уровне прошлого года. Такую информацию сообщили изданию в пресс-службах учебных заведений.
Планку повысили
В 2026 году выросли проходные баллы для зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения. В ДГТУ это наиболее заметно на инженерных и технических направлениях обучения. По данным ответственного секретаря приемной комиссии, и. о. проректора по учебной работе университета Степана Бурякова, на направлении «Автомобили и тракторы» рост составил 48 баллов, на «Электроэнергетических системах и сетях» — 45, на «Процессах и оборудовании биотехнологии» — 44. На программах «Роботы и мехатронные системы» показатель увеличился на 42 балла, «Автоматизация процессов и производств в нефтегазовом комплексе» — на 40, «Промышленное и гражданское строительство» — на 38, «Программная инженерия» — на 35. В университете сообщили, что существенного снижения проходных баллов по каким-либо направлениям не было.
В ЮФУ, по словам начальника Управления профессиональной навигации и приема университета Юлии Лихачевой, наиболее значительный рост зафиксирован на направлении «Биоинженерия и биоинформатика» — на 75 баллов. На фундаментальной информатике и информационных технологиях показатель увеличился на 40 баллов, на физике — на 32. В вузе связывают общую динамику с интересом к STEM- и инженерным специальностям, улучшением подготовки школьников к экзаменам и использованием онлайн-инструментов при поступлении. При этом на гостиничном деле проходной балл снизился на 3 балла, а на переводоведении — на 8.
В ИУБиП проходной балл на очную программу бакалавриата «Юриспруденция» вырос со 196 в 2025 году до 220 в 2026-м. В вузе это объяснили повышением Минобрнауки РФ минимального порога до 60 баллов ЕГЭ по каждому из трех обязательных для поступления предметов. На направлении «Психология», напротив, показатель снизился с 230 до 208 баллов. Причиной в университете назвали тенденцию к снижению среднего балла по дисциплинам гуманитарного цикла, в частности по обществознанию, которое входит в число экзаменов для поступления на эту программу.
Кадровый разрыв
В ЮФУ наиболее острая конкуренция наблюдалась среди абитуриентов, поступающих на программу бакалавриата «Фундаментальная информатика и искусственный интеллект»,— на одно место пришлось 72 заявления. На системном анализе и управлении в организационно-технических системах этот показатель составил 44, на компьютерной безопасности — 43.
В ДГТУ среди наиболее популярных областей подготовки называют информатику и вычислительную технику, строительство, машиностроение, электронику и радиотехнические системы, энергетику и информационную безопасность.
В ИУБиП также отмечают изменение структуры спроса на обучение. По информации университета, в 2026 году в Ростове-на-Дону в целом выросли количество заявлений и конкурс, причем наиболее заметно увеличился интерес к ИT-направлениям. Одновременно количество платных мест на некоторых ранее популярных направлениях, включая экономику, менеджмент и юриспруденцию, ограничивалось со стороны Министерства науки и высшего образования из-за переизбытка кадров в этих сферах. Вуз не располагает местами за счет федерального бюджета на программах бакалавриата и магистратуры.
Популярность специальностей среди абитуриентов не полностью совпадает с кадровыми запросами предприятий.
По оценке эксперта по международным бизнес-стратегиям, основателя HR-Академии Эллы Детковой, в южных регионах сохраняется дефицит инженерно-технических специалистов, работников промышленности, строительства, сельского хозяйства, логистики и медицины. Среди востребованных профессий она называет инженеров, технологов, проектировщиков, специалистов по автоматизации, агротехнологиям, производству и транспорту.
Схожую оценку дает HR-директор ООО «Ростовский завод котельного оборудования» (РЗКО) Юлия Ломова. По ее словам, промышленным предприятиям особенно не хватает инженеров, конструкторов, технологов, специалистов по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА), энергетиков и квалифицированных рабочих.
При этом молодые люди, как отмечает HR-директор, нередко выбирают более популярные направления, не всегда ориентируясь на реальный спрос работодателей.
Цена выбора
По данным ДГТУ, средняя стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета на очной форме выросла со 158,2 тыс. в 2025 году до 167,8 тыс. руб. в 2026-м. На очно-заочной форме показатель увеличился с 79,7 тыс. до 92,7 тыс. руб., на заочной — с 57,9 тыс. до 67,1 тыс. руб.
В ИУБиП стоимость очного обучения по программам бакалавриата, согласно ответу университета на запрос «Ъ-Ростов», увеличилась на 10% в 2025 году и на 15% в 2026-м. При этом вуз охарактеризовал рост как незначительный.
По оценке Эллы Детковой, в 2026 году стоимость обучения в российских вузах выросла на 10,7%, а в университетах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга — на 10,5%. В Ростовской области, по ее данным, год обучения в крупных вузах стоит от 70 тыс. до более чем 500 тыс. руб. Среди наиболее дорогих направлений эксперт выделяет медицину, стоматологию, ИT, архитектуру, дизайн и некоторые инженерные специальности.
Юлия Ломова отмечает, что рост расходов заставляет семьи внимательнее оценивать возможную отдачу от образования. По ее словам, увеличивается интерес к бюджетным местам, целевому обучению, среднему профессиональному образованию и специальностям, по которым понятны перспективы трудоустройства.
Элла Деткова также считает, что при выборе программы семьи оценивают предполагаемую зарплату после выпуска, срок окупаемости затрат, возможность поступить в региональный вуз и альтернативные варианты профессиональной подготовки. По ее данным, в 2026 году в российских вузах предусмотрели более 620 тыс. бюджетных мест, 73% из них приходились на региональные университеты.
При этом доступность бюджетного обучения не означает, что выбранная специальность обязательно приведет к трудоустройству по профессии. Юлия Ломова обращает внимание на то, что для предприятий важны не только наличие диплома и количество подготовленных специалистов, но и то, сколько выпускников действительно приходят работать в отрасль и остаются в ней.
Чего ждет рынок
Согласно исследованию hh.ru, проведенному в июне 2026 года, 45% работодателей юга России положительно оценили подготовку выпускников вузов и колледжей: 25% назвали ее уровень высоким, еще 20% — средним. Наиболее высокие оценки получили кандидаты в сфере управления персоналом — 29%. В маркетинге и рекламе такой ответ дали 27% работодателей, среди квалифицированных специалистов — 24%. В техническом производстве и инженерии доля работодателей, высоко оценивающих подготовку молодых специалистов, составила по 19%.
Юлия Ломова считает, что качество подготовки специалистов в различных учебных заведениях заметно отличается, а диплом уже не является для работодателя главным показателем. По ее словам, предприятиям нужны реальные знания, практический опыт, ответственность и способность быстро включаться в работу.