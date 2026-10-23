Выше баллом

В 2026 году выросли проходные баллы для зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения. В ДГТУ это наиболее заметно на инженерных и технических направлениях обучения. По данным ответственного секретаря приемной комиссии, и. о. проректора по учебной работе университета Степана Бурякова, на направлении «Автомобили и тракторы» рост составил 48 баллов, на «Электроэнергетических системах и сетях» — 45, на «Процессах и оборудовании биотехнологии» — 44. На программах «Роботы и мехатронные системы» показатель увеличился на 42 балла, «Автоматизация процессов и производств в нефтегазовом комплексе» — на 40, «Промышленное и гражданское строительство» — на 38, «Программная инженерия» — на 35. В университете сообщили, что существенного снижения проходных баллов по каким-либо направлениям не было.