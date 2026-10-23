Ярославские власти ждут роста промышленности и спада в сельском хозяйстве

В Ярославской области промышленное производство в 2026 году вырастет на 3%, производство сельхозпродукции, напротив, упадет на 7%. Вероятные данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития региона на среднесрочный период 2027 – 2029 годов. Документ за подписью губернатора Михаила Евраева опубликован на портале областного правительства.