Завод «Исеть» подал к Малику Гайсину иск о возмещении 200 млн рублей ущерба
В Кировский районный суд Екатеринбурга поступило гражданское дело завода электрических соединений «Исеть» к его бывшему владельцу Малику Гайсину, сообщили в пресс-службе суда. Предприятие требует взыскать с него более 200 млн руб. за причиненный ущерб.
Третьими лицами по иску выступают межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу (УрФО), ООО «Иверь», ООО «Сальвад» и прокуратура Ленинского района Екатеринбурга.
В сентябре 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии завода у экс-депутата Госдумы, бизнесмена Малика Гайсина в доход государства. В сентябре совет директоров досрочно прекратил полномочия Сергея Носкова, возглавившего предприятие в июле 2025 года. С 30 сентября заводом будет руководить Михаил Ключников.
На прошлой неделе также началось рассмотрение иска об изъятии в доход государства 22 компаний, принадлежащих Малику Гайсину и связанным с ним лицам.