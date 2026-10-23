Завод «Исеть» подал к Малику Гайсину иск о возмещении 200 млн рублей ущерба

В Кировский районный суд Екатеринбурга поступило гражданское дело завода электрических соединений «Исеть» к его бывшему владельцу Малику Гайсину, сообщили в пресс-службе суда. Предприятие требует взыскать с него более 200 млн руб. за причиненный ущерб.