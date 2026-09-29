На изъятом в доход государства заводе «Исеть» сменится гендиректор

На заводе «Исеть» (Каменск-Уральский, Свердловская область) сменится генеральный директор. Совет директоров досрочно прекратил полномочия Сергея Носкова, возглавившего предприятие в июле 2025 года. С 30 сентября заводом будет руководить Михаил Ключников. Решения приняты единогласно, следует из данных сервиса раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

ОАО «Завод «Исеть» основано в 1970 году. Предприятие разрабатывает и производит электрические и оптические соединения для авиационной и космической техники, железнодорожного транспорта, станкостроения, медицины и других отраслей промышленности.

Наопмним, в сентябре 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии завода у экс-депутата Госдумы, бизнесмена Малика Гайсина в доход государства.

Согласно иску, после избрания депутатом Малик Гайсин уволился с руководящих должностей, которые занимал в коммерческих организациях, «создав ложную видимость сложения с себя полномочий руководителя этих обществ». По мнению надзорного ведомства, на самом деле он и дальше управлял «Исетью», принимал ключевые решения и «обогащал себя» в нарушение антикоррупционного законодательства.

На конец июня 2023 года 55,32% акций завода «Исеть» принадлежали компаниям, связанным с Маликом Гайсиным, еще 24,78% — АО «РТ-Проектные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех»). В мае 2024 года правительство России передало госкорпорации «Ростех» 55% акций завода, изъятые у экс-депутата.

Полина Бабинцева