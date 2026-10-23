Новый жилой комплекс высотой до 26 этажей появится возле музея ИЗО в Ижевске

В проекте ЖК — 291 квартира от 28,8 до 148,4 кв. м. Общая площадь объекта составит 35,4 тыс. кв. м. Материал стен — монолит-кирпич. Обеспеченность машиноместами, по данным системы, — 35%. Сдача ЖК запланирована на четвертый квартал 2030 года. Комплекс расположен между ЖК «Пять континентов» и Ocean City.