Новый жилой комплекс высотой до 26 этажей появится возле музея ИЗО в Ижевске
В проекте заложено почти 300 квартир
Многоквартирный жилой комплекс (ЖК) комфорт-класса «Тера» высотой до 26 этажей возведут на пересечении улиц Вадима Сивкова и Шумайлова в Ижевске. Спецзастройщик — «Холмогорова-17» (входит в группу компаний UDS). Проектная декларация опубликована в Единой информационной системе жилищного строительства.
В проекте ЖК — 291 квартира от 28,8 до 148,4 кв. м. Общая площадь объекта составит 35,4 тыс. кв. м. Материал стен — монолит-кирпич. Обеспеченность машиноместами, по данным системы, — 35%. Сдача ЖК запланирована на четвертый квартал 2030 года. Комплекс расположен между ЖК «Пять континентов» и Ocean City.