Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Ленобласти шесть часов тушили пожар в котельной

В Тосненском районе Ленинградской области пожарные около шести часов тушили пожар в котельной на производственном объекте. Пламя могло перекинуться на склад, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Огонь охватил площадь 600 квадратных метров и начал подбираться к складу

Огонь охватил площадь 600 квадратных метров и начал подбираться к складу

пресс-служба МЧС по Ленобласти

Возгорание произошло в двенадцатом часу ночи в одноэтажном здании из сэндвич-панелей в деревне Аннолово, на 2-м Вертикальном проезде. Площадь пожара составила 600 кв. м.
В ликвидации возгорания участвовали дежурные смены двух пожарных частей «Леноблпожспаса», 86-й пожарно-спасательной части МЧС и служба пожаротушения регионального главка. Пожар, по данным «Фонтанки», удалось ликвидировать к шести часам утра, пострадавших нет.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор