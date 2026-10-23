В Ленобласти шесть часов тушили пожар в котельной
В Тосненском районе Ленинградской области пожарные около шести часов тушили пожар в котельной на производственном объекте. Пламя могло перекинуться на склад, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание произошло в двенадцатом часу ночи в одноэтажном здании из сэндвич-панелей в деревне Аннолово, на 2-м Вертикальном проезде. Площадь пожара составила 600 кв. м.
В ликвидации возгорания участвовали дежурные смены двух пожарных частей «Леноблпожспаса», 86-й пожарно-спасательной части МЧС и служба пожаротушения регионального главка. Пожар, по данным «Фонтанки», удалось ликвидировать к шести часам утра, пострадавших нет.