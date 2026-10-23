На Ставрополье будут судить жителя Кубани за мошенничество на 9 млн рублей

Под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела, которое якобы было возбуждено, они требовали от одной из потерпевших передать деньги направленному к ней курьеру. Жительница села Преградного сняла с банковского счета наличные на сумму 9 млн руб., которые отдала обвиняемому.