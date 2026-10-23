На Ставрополье будут судить жителя Кубани за мошенничество на 9 млн рублей
Прокуратура Красногвардейского района Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Краснодарского края. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ставропольского края.
Согласно версии следствия, с февраля по апрель 2026 года житель Краснодарского края вступил в сговор с неустановленной группой лиц. Они планировали заниматься хищением денег у граждан. По телефону соучастники представлялись потерпевшим сотрудниками правоохранительных органов, банков и государственных учреждений.
Под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела, которое якобы было возбуждено, они требовали от одной из потерпевших передать деньги направленному к ней курьеру. Жительница села Преградного сняла с банковского счета наличные на сумму 9 млн руб., которые отдала обвиняемому.
Уголовное дело передано в Красногвардейский районный суд Ставропольского края.