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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

Жители Самары с начала года направили в органы местного самоуправления более 76 тысяч обращений

С начала года жители Самары направили в органы местного самоуправления города более 76 тыс. обращений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений снизилось на 22%. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в министерстве со ссылкой на данные администрации Самары, чаще всего жители города жалуются на содержание зеленых насаждений, ремонт дорог и внутриквартальных проездов, уборку снега и мусора во дворах.
Руфия Кутляева