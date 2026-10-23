Жители Самары с начала года направили в органы местного самоуправления более 76 тысяч обращений
С начала года жители Самары направили в органы местного самоуправления города более 76 тыс. обращений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений снизилось на 22%. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области.
Как уточняют в министерстве со ссылкой на данные администрации Самары, чаще всего жители города жалуются на содержание зеленых насаждений, ремонт дорог и внутриквартальных проездов, уборку снега и мусора во дворах.