Олег Малинин назначен управляющим Башкирским отделением Сбербанка

Олег Малинин окончил Московский государственный университет леса по специальности «инженер-экономист». Он начал работать в Сбере в 2000 году с позиции контролера-кассира в Москве. С 2007 года был на руководящих должностях в Краснопресненском отделении Сбербанка, в 2016 году стал начальником отдела по работе с предприятиями сферы недвижимости в Московском банке Сбербанка. В 2020 году Олега Малинина назначили директором управления по работе с предприятиями промышленности.