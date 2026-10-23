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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Башкортостан

Олег Малинин назначен управляющим Башкирским отделением Сбербанка

Управляющим Башкирским отделением Сбербанка назначен Олег Малинин, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка.
Олег Малинин окончил Московский государственный университет леса по специальности «инженер-экономист». Он начал работать в Сбере в 2000 году с позиции контролера-кассира в Москве. С 2007 года был на руководящих должностях в Краснопресненском отделении Сбербанка, в 2016 году стал начальником отдела по работе с предприятиями сферы недвижимости в Московском банке Сбербанка. В 2020 году Олега Малинина назначили директором управления по работе с предприятиями промышленности.
В ноябре 2020 года Башкирское отделение Сбербанка возглавлял Азамат Салихов.
Майя Иванова