Выдача автокредитов в Удмуртии снизилась в сентябре на 7%
До 2,2 тысячи штук
В сентябре в Удмуртии выдали 2,2 тыс. кредитов на автомобили, что на 7% меньше показателя прошлого месяца. Об этом сообщают аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Объем также сократился на 7%, до 3,2 млрд руб.
В сентябре средний чек автокредита в Удмуртии составил 1,5 млн руб. со сроком 6,2 года. За месяц эти показатели не изменились. За девять месяцев в регионе оформили 17,4 тыс. займов на авто. Объем — 24,7 млрд руб.
В среднем по РФ банки выдали 112,7 тыс. автокредитов, что на 2% меньше, чем месяцем ранее. Объем составил 179,1 млрд руб.
Напомним, количество выданных льготных ипотечных кредитов в Удмуртии увеличилось в сентябре на 111,2%, до 1 тыс. против 482 в августе. Объем также вырос более чем вдвое — на 116%, до 5,5 млрд руб.