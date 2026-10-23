Выдача автокредитов в Удмуртии снизилась в сентябре на 7%

В сентябре в Удмуртии выдали 2,2 тыс. кредитов на автомобили, что на 7% меньше показателя прошлого месяца. Об этом сообщают аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Объем также сократился на 7%, до 3,2 млрд руб.