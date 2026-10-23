Сочи забьет миллионы
Эксперты оценили проект новой футбольной базы в Адлерском районе
В Адлере построят спортбазу для подготовки футболистов. Инвестиции в строительство составят около 930 млн руб. Эксперты отмечают, что при реализации проекта ключевое значение будут иметь инженерная проработка и создание комфортной среды для подготовки спортсменов.
В Адлерском районе Сочи построят спортивную базу для подготовки футболистов. Пресс-служба администрации города сообщила, что объем инвестиций в проект составит около 930 млн руб. Завершить строительство планируют до конца 2027 года.
Комплекс возведут на территории академии футбола «Сочи». В состав нового комплекса войдет трехэтажное здание общей площадью около 6 тыс. кв. м, которое будет рассчитано на 182 номера для проживания. Кроме того, проект предусматривает создание спортивного зала, учебных кабинетов, зоны отдыха и футбольного поля с искусственным покрытием. В проект также включены номера для маломобильных граждан и паралимпийцев.
По данным мэрии Сочи, на объекте завершены основные подготовительные и земляные работы, возведены внутренние и наружные стены, смонтирована кровельная конструкция.
Заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин считает, что реализация комплекса должна сопровождаться высоким уровнем проектирования. «При разработке спортивных объектов необходимо ориентироваться на опыт подготовки к Олимпиаде в Сочи, когда к проектированию привлекали ведущих российских и иностранных специалистов»,— сказал он.
В качестве примера господин Рысин привел футбольную базу клуба «Краснодар». Подобные комплексы включают не только тренировочные поля с различными типами покрытий, но и, например, инфраструктуру спортивной медицины.
По мнению руководителя Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея Олега Колмычека, при создании спортивной инфраструктуры важно объединить функциональность отдельных объектов и комфортную среду для спортсменов и гостей города.
Спикер отметил значимость решений по обеспечению доступной среды для маломобильных граждан и паралимпийцев. Внимание к архитектуре и удобству использования инфраструктуры при реализации социальных проектов приносит пользу всему городу, считает он.
Соучредитель строительной компании «Краснодарин» Ираклий Блажков обращает внимание на сложность проектирования подобных комплексов: в них необходимо объединить тренировочный процесс, проживание, питание, обучение и восстановление спортсменов. Для Адлера дополнительной сложностью становится горный рельеф, добавил эксперт.
«Главная задача проектировщика — сделать так, чтобы маршрут спортсмена был коротким и логичным: из номера — в раздевалку, на тренировку, в медблок, на восстановление и обратно. Если жилой корпус, залы и поле разнесены неудачно, объект будет формально современным, но неудобным в эксплуатации»,— считает господин Блажков.
Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что новая спортбаза сможет принимать футбольные команды из разных регионов России. «Наша задача — создавать в Сочи условия для системной подготовки спортсменов, начиная с юного возраста. Для этого необходима не только качественная спортивная инфраструктура, но и полноценная среда, в которой тренировки сочетаются с обучением, восстановлением и проживанием»,— цитирует пресс-служба главу города.