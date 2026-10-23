Сочи забьет миллионы

Комплекс возведут на территории академии футбола «Сочи». В состав нового комплекса войдет трехэтажное здание общей площадью около 6 тыс. кв. м, которое будет рассчитано на 182 номера для проживания. Кроме того, проект предусматривает создание спортивного зала, учебных кабинетов, зоны отдыха и футбольного поля с искусственным покрытием. В проект также включены номера для маломобильных граждан и паралимпийцев.