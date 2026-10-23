В Аргаяше при пожаре погиб местный житель

Возгорание произошло в ночь на 23 октября на улице Чкалова. Пожар затронул летний домик на площади 24 кв. м. На месте работали 11 человек личного состава и три единицы техники МЧС России. При тушении обнаружен 49-летний погибший, проживавший в доме. Причину трагедии предстоит установить специалистам дознания по пожарам.