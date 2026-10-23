Ставрополье с начала года лишилось 621 заведения общепита

В более широком контексте аналитики отметили замедление рынка. В Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье за три квартала 2026 года число организаций выросло, но темпы прироста оказались ниже, чем годом ранее. Регистраций новых предприятий в этих субъектах стало на 3–12% больше, а ликвидаций — более чем на треть.