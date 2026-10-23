Ставрополье с начала года лишилось 621 заведения общепита
За девять месяцев 2026 года в Ставропольском крае ликвидировали 621 объект общественного питания. За тот же отрезок 2025 года закрытие оформили для 457 организаций, таким образом показатель увеличился на 35,9%. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные аналитики «Контур.Фокуса».
В разрезе форматов заметнее выросло число закрытых ресторанов: 511 против 365 за девять месяцев 2025-го. Кафе прекратили работу в 83 случаях, тогда как годом ранее — в 65. Количество ликвидированных баров осталось на уровне 27 заведений.
Одновременно в регионе регистрировали больше новых точек. Общее число предприятий общепита, открывшихся за отчетный период, увеличилось с 634 до 712 — на 12,3%. Среди них ресторанов стало 527 (ранее 494), кафе — 148 (ранее 101). Новых баров зафиксировали 37, тогда как в сопоставимом периоде 2025 года их было 39.
По итогам января — начала октября 2026 года общее количество организаций общепита в крае превысило 4 тыс. точек, прибавив 2,4%.
В более широком контексте аналитики отметили замедление рынка. В Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье за три квартала 2026 года число организаций выросло, но темпы прироста оказались ниже, чем годом ранее. Регистраций новых предприятий в этих субъектах стало на 3–12% больше, а ликвидаций — более чем на треть.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», за девять месяцев 2026 года количество ликвидаций заведений общественного питания в регионах Юга и Северного Кавказа увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если в 2025 году на каждые 100 открытий приходилось 62 закрытия, то теперь — 80. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса». Сильнее всего число закрытий заведений общепита выросло в республиках, где год назад отрасль переживала бум.