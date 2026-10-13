Общепит умерил аппетиты

Ростовская область — аутсайдер по росту. За девять месяцев число предприятий здесь увеличилось лишь на 1,4%, или на 84, до 6157. Год назад рост был 4,7%. При этом число закрытий на Дону растет медленнее, чем в любом другом регионе (+31,9%). Главная проблема — новых заведений почти не прибавляется: регистраций стало больше лишь на 3,8%. В итоге у Ростовской области худшее соотношение на юге: 91 закрытие на 100 открытий.