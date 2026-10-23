В Ярославской области подешевели частные дома

При этом за третий квартал цены в Ярославской области практически не изменились, увеличившись на 0,1%. В целом по России частные дома за девять месяцев подорожали на 4,8%, до 7,87 млн руб., а за третий квартал — на 3,1%. Для сравнения: вторичное жилье в многоквартирных домах с начала года подорожало в среднем по стране на 9,6%.