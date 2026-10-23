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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославской области подешевели частные дома

По итогам девяти месяцев 2026 года средняя стоимость частного дома в Ярославской области снизилась на 3,2%, до 5,66 млн руб. Регион вошел в пятерку субъектов РФ с наиболее заметным падением цен на такую недвижимость, следует из исследования федерального портала «Мир квартир».

Пресс-служба правительства Ярославской области

При этом за третий квартал цены в Ярославской области практически не изменились, увеличившись на 0,1%. В целом по России частные дома за девять месяцев подорожали на 4,8%, до 7,87 млн руб., а за третий квартал — на 3,1%. Для сравнения: вторичное жилье в многоквартирных домах с начала года подорожало в среднем по стране на 9,6%.
Гендиректор портала Павел Луценко связывает снижение интереса к частным домам с экономической ситуацией. По его словам, спрос на них по сравнению с прошлым годом сократился на 24%.
Антон Голицын