Бензин на Ставрополье за неделю почти не изменился в цене

Общероссийская картина за ту же неделю тоже показала снижение. По Росстату, средняя цена бензина в стране опустилась с 78,68 руб. 12 октября до 78,04 руб. 19 октября. АИ-92 подешевел с 74,71 до 74,02 руб., АИ-95 — с 80,92 до 80,30 руб. Дизель снизился с 86,67 до 86,58 руб., тогда как АИ-98 и выше подорожал со 104,50 до 104,67 руб. Ставропольская средняя цена бензина оказалась на 4,48 руб. выше общероссийской, но дизель в крае стоил на 1,94 руб. дешевле.