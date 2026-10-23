Бензин на Ставрополье за неделю почти не изменился в цене
С 13 по 19 октября литр автомобильного бензина в Ставропольском крае в среднем подешевел на 4 копейки — до 82,52 руб. Такие данные приводит Северо-Кавказстат в еженедельной сводке. АИ-92 потерял 12 копеек и стоил 77,87 руб. за литр, АИ-95 прибавил 5 копеек — до 85,76 руб. Цена АИ-98 и выше осталась на уровне 99,92 руб., дизельного топлива — 84,64 руб.
Изменения укладываются в десятые доли процента: АИ-92 подешевел на 0,16%, АИ-95 подорожал на 0,06%, средняя цена бензина снизилась на 0,04%. По сравнению с предыдущей неделей, с 6 по 12 октября, динамика развернулась: тогда, по данным Северо-Кавказстата, средняя стоимость бензина выросла на 0,23%, до 82,55 руб. за литр. АИ-92 стоил 77,99 руб., АИ-95 — 85,71 руб., дизель — 84,62 руб. Отчет за предыдущую неделю фиксировал рост цен на обе популярные марки бензина.
Общероссийская картина за ту же неделю тоже показала снижение. По Росстату, средняя цена бензина в стране опустилась с 78,68 руб. 12 октября до 78,04 руб. 19 октября. АИ-92 подешевел с 74,71 до 74,02 руб., АИ-95 — с 80,92 до 80,30 руб. Дизель снизился с 86,67 до 86,58 руб., тогда как АИ-98 и выше подорожал со 104,50 до 104,67 руб. Ставропольская средняя цена бензина оказалась на 4,48 руб. выше общероссийской, но дизель в крае стоил на 1,94 руб. дешевле.
Еженедельный мониторинг Росстата охватывает более 1,8 тыс. АЗС в 280 городах России. Это средние потребительские цены, а не единый тариф для всех заправок: стоимость на конкретной станции может отличаться. Поэтому недельные изменения в несколько копеек описывают движение регионального среднего показателя, а не пересмотр цен на каждой АЗС.
Нынешняя небольшая коррекция последовала за напряжением на рынке топлива летом и в начале осени. В июле губернатор Владимир Владимиров сообщал о повышенном спросе: обычно край потреблял около 2,2 тыс. тонн топлива в сутки, но в отдельные дни продажи превышали 3 тыс. тонн. В регион направили дополнительные партии — 5,2 тыс. тонн АИ-92, 6,5 тыс. тонн АИ-95 и 6 тыс. тонн дизеля. Эти данные опубликованы на портале правительства Ставропольского края.
В сентябре власти края также объявили о мерах по сдерживанию розничных цен. С крупной региональной топливной компанией заключили соглашение, которое ограничивает торговую наценку шестью процентами от себестоимости. В расчет входят закупка топлива, транспортировка, хранение, зарплаты, налоги и другие обоснованные расходы. Контроль за ценами и наличием горючего договорились вести совместно с ФАС и краевыми ведомствами; соглашение действует до конца 2026 года. О его условиях сообщал «Коммерсантъ».