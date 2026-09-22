В Ставропольском крае подписали соглашение о стабилизации цен на топливо

В Ставропольском крае подписали соглашение о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Документ заключили с крупнейшей независимой региональной топливоснабжающей компанией, владеющей более 30 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ключевое условие соглашения, как отмечается, — утверждение максимального уровня торговой наценки, которую компания устанавливает при формировании розничной цены на моторное топливо. Зафиксированный процент наценки организация не вправе превышать. При этом схема формирования себестоимости топлива остается прежней: она складывается из закупочной цены, транспортно-логистических расходов, затрат на хранение и перевалку нефтепродуктов, оплаты труда, обязательных платежей, налогов и других обоснованных издержек.

Планируется, что контроль за ценами и наличием бензина и дизтоплива будут осуществлять совместно с Федеральной антимонопольной службой, профильными органами исполнительной власти и компанией.

Соглашение действует до 31 декабря 2026 года. Отмечается, что его продлят при условии успешной стабилизации ценовой ситуации на рынке.

Константин Соловьев