На реконструкцию аэродрома аэропорта Мурманска заключили госконтракт

В ноябре 2025 года в аэропорту Мурманска, принадлежащем компании «Новапорт», открылся новый пассажирский терминал площадью 7 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили около 4,7 млрд руб. По данным Минтранса, после открытия терминал обслужил более 1,4 млн пассажиров. Сейчас также ведется проектирование второй очереди терминального комплекса.