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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Северо-Запад

На реконструкцию аэродрома аэропорта Мурманска заключили госконтракт

Подведомственная Минтрансу России «Ространсмодернизация» заключила государственный контракт на реконструкцию аэродромного комплекса аэропорта Мурманска. Проект включает обновление перрона, рулежной дорожки и инженерных систем воздушной гавани, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минтрансе рассчитывают, что обновление инфраструктуры повысит безопасность полетов и улучшит обслуживание воздушных судов

В Минтрансе рассчитывают, что обновление инфраструктуры повысит безопасность полетов и улучшит обслуживание воздушных судов

Алексей Назаров / Коммерсантъ

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В рамках работ планируется расширить северный перрон и оборудовать дополнительные места для стоянки самолетов. Также специалисты реконструируют рулежную дорожку, обновят светосигнальное оборудование, системы электроснабжения и водоотведения. Проект предусматривает строительство патрульной дороги, модернизацию водосточно-дренажной системы и обновление периметрового ограждения с установкой технических средств охраны.
После утверждения подробного графика подрядчик приступит к строительно-монтажным работам. В Минтрансе рассчитывают, что обновление инфраструктуры повысит безопасность полетов и улучшит обслуживание воздушных судов.
В ноябре 2025 года в аэропорту Мурманска, принадлежащем компании «Новапорт», открылся новый пассажирский терминал площадью 7 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили около 4,7 млрд руб. По данным Минтранса, после открытия терминал обслужил более 1,4 млн пассажиров. Сейчас также ведется проектирование второй очереди терминального комплекса.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор