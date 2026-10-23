Коммунисту из Коми вменили оправдание
В Москве арестован экс-депутат Госдумы Олег Михайлов
Суд в Москве арестовал бывшего депутата Государственной думы от КПРФ и первого секретаря отделения компартии в Республике Коми Олега Михайлова. Политик пробудет в следственном изоляторе минимум до 21 декабря. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за поста в поддержку других фигурантов дел по этой статье.
Басманный районный суд Москвы 22 октября арестовал бывшего депутата Государственной думы Олега Михайлова, сообщил Telegram-канал «Новая республика». Политик пробудет в следственном изоляторе минимум до 21 декабря. Его обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По статье о публичном оправдании терроризма, которую инкриминируют экс-депутату, предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
21 октября сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Государственной думы, руководителя регионального отделения КПРФ в Республике Коми Олега Михайлова. Уголовное дело может быть связано с публикациями политика от 2024 года, в которых упоминались Борис Кагарлицкий, признанный Минюстом РФ иноагентом и включенный в перечень террористов и экстремистов.
Единственная публикация на странице коммуниста, в которой упоминается иноагент Кагарлицкий, опубликована в январе 2024 года. Текст в основном посвящен другому политику, координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — накануне публикации политического деятеля отправили в следственный изолятор по делу об оправдании терроризма. Социолог Борис Кагарлицкий (иноагент) упоминается в тексте с уточнением, что он, как и Удальцов, по мнению Михайлова, подвергся уголовному преследованию из-за своих политических взглядов. Сам иноагент Кагарлицкий сейчас отбывает пятилетний срок по делу об оправдании терроризма.
Олегу Михайлову 39 лет. Родился и вырос в Коми. В компартии состоит с 2007 года. В 2011 году избрался в муниципальный совет города Сыктывкара. В 2015 году перешел в Государственный совет Республики Коми по партспискам КПРФ. В 2020 году баллотировался на пост глав республики, но не смог пройти «муниципальный фильтр». В 2021 году стал депутатом Государственной думы восьмого созыва. Также Михайлов участвовал в кампании против строительства мусорного полигона в Шиес.
В поддержку Олега Михайлова выступила действующий депутат Госдумы Нина Останина. В соцсетях она заявила, что вместе с товарищами по фракции намерена приложить все усилия для защиты соратника.
«Он последовательно отстаивал социальные интересы граждан, защищал экологические права людей, выступал против мусорного полигона на станции Шиес. Считаю, что обстоятельства его задержания требуют самого пристального внимания»,— говорится в сообщении Telegram-канала «Новости с Останиной».
В сентябре 2026 года коммунист Михайлов баллотировался на новый думский срок, однако уступил участнику СВО, Герою России Станиславу Кочеву, выдвинутому от «Единой России». Республиканское отделение КПРФ отказалось признавать итоги голосования. Также реготделение партии сообщило в правоохранительные органы «для проведения проверки по самым вопиющим случаям с очевидными фальсификациями». Бывшего парламентария задержали через месяц после лишения депутатской неприкосновенности.