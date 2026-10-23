Коммунисту из Коми вменили оправдание

Олегу Михайлову 39 лет. Родился и вырос в Коми. В компартии состоит с 2007 года. В 2011 году избрался в муниципальный совет города Сыктывкара. В 2015 году перешел в Государственный совет Республики Коми по партспискам КПРФ. В 2020 году баллотировался на пост глав республики, но не смог пройти «муниципальный фильтр». В 2021 году стал депутатом Государственной думы восьмого созыва. Также Михайлов участвовал в кампании против строительства мусорного полигона в Шиес.